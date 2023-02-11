影／北濱對撞1死5傷 後車拍下對撞瞬間 驚悚影像曝光

黃姓男子今天涉嫌酒後開車，在北部濱海公路跨越雙黃線，與對向吳姓老翁駕駛的轎車迎面相撞，吳姓老翁當場死亡，黃男和同車5人受傷送醫。黃男傷勢嚴重，抽血檢測換算酒精濃度為每公升0.6毫克，警方依公共危險罪嫌偵辦中。

車禍發生後，警方獲報到場採證調查，兩輛事故車輛都無行車記錄器，但開車行駛在吳姓老翁後方駕駛人，行車記錄器拍下兩車對撞過程。畫面顯示，吳姓老翁開車一路沿北濱萬里往基隆方向行駛，在內側車道與對向衝過來的車輛相撞，兩車車頭都嚴重受損，引擎蓋撬開一直冒煙。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點45分接獲報案，北部濱海公路在大武崙沙灘附近的安中橋路段，有2輛轎車相撞，多人受傷。消防局調派安樂、中山分隊人車前往搶救，並新北市消防局也派遣人車趕往現場。

消防人員趕到現場，發現兩輛事故車輛車頭嚴重受損，吳姓老翁當場死亡，黃男和車內的4名乘客都受傷，分別送醫救治。黃男昏迷，醫師安排做腦部斷層掃描，確認傷勢及急救。

據了解，40多歲黃男今天開車沿北濱基隆市往新北市萬里區方向行駛，在接近基隆、萬里交界處前方約500公尺路段，失控偏離車道，跨越雙黃線後，與對向獨自開車的70多歲吳姓老翁轎車正面相撞，造成老翁當場死亡，黃和同車的父母、妻子和女兒受傷送醫。

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