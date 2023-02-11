男子涉酒後駕車跨越雙黃線 兩車迎頭相撞 對向老翁慘死
40多歲黃姓男子今涉嫌酒後開車，在北部濱海公路跨越道路中央雙黃線，與對向車道70多歲老翁駕駛的轎車迎面相撞，兩車都嚴重受損，黃姓老翁當場死亡，黃男和同車3名乘客受傷送醫脫險。黃男經抽血檢測，換算酒精濃度為每公升0.6毫克，依公共危險罪嫌偵辦中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點45分接獲報案，北部濱海公路在大武崙沙灘附近的安中橋路段，有2輛轎車相撞，多人受傷。消防局調派安樂、中山分隊人車前往搶救，並新北市消防局也派遣人車趕往現場。
消防人員趕到現場，發現兩輛事故車輛車頭嚴重受損，黃姓老翁當場死亡，黃男和車內的3名乘客都受傷，分別送醫救治。
據了解，40多歲黃男今天開車沿北濱基隆市往新北市萬里區方向行駛，在接近基隆、萬里交界處前方約500公尺路段，失控偏離車道，跨越雙黃線後，與對向獨自開車的黃姓老翁轎車正面相撞，造成老翁當場死亡。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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