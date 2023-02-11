高雄18歲男騎士夜騎釀禍 機車撞到起火燒到只剩車架
高雄18歲胡姓男子昨晚騎機車行經橋頭區成功南路與橋南五路口，與54歲鍾姓男騎士發生碰撞；事故當下雙方人車倒地，胡頭部受傷及多處骨折意識模糊；鍾男的機車遭撞後起火，後由消防撲滅。這起事故鍾男無酒駕情況，胡男仍待抽血檢驗，兩人無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。
岡山警分局橋頭分駐所2月10日晚上11時46分許，接獲報案稱，橋頭區成功南路與橋南五路口發生車禍。
經查胡男騎機車與另名鍾姓男騎士發生碰撞，當下人車倒地；鍾男多處擦挫傷，胡則是頭部受傷及多處骨折意識模糊，所幸，送醫搶救後，雙方都無生命危險。
發生事故後，鍾男的機車，疑因撞擊起火燃燒，消防也出動3車6人前往救援，火勢於10分鐘內撲滅，所幸，兩名傷者，都未受波及。
初步了解，鍾男無酒駕情況，胡男則需抽血檢測；初步研判肇事原因，疑為胡未注意車前狀況釀禍，詳細事故原因仍待釐清。
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