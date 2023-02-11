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女酒後與前夫爭吵鬱悶 兩警及時拉住

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局永信派出所警員梁孟菁、許仲和今天凌晨巡邏接獲林姓男子報案，與熊姓前妻在永康區復國二路大樓酒後吵架，前妻揚言「想不開」出門離去，他遍尋不著急請警方協助。

永信派出所所長王建智說，員警到場詢問一樓大廳保全並查閱監視器，確定熊女未步出大樓，仍在大樓內，隨即四處找尋，最後發現熊女攀在頂樓女兒牆上想往下跳，非常危險。

王建智說，許仲和趁她沒注意衝上前拉住，梁孟菁讓熊女踩踏下地面、安撫熊女情緒。熊女稱因酒醉爭吵，一時情緒激動才想不開。兩人成功解除一場憾事發生，家屬對兩警即刻救援表達萬分感謝。

永康分局長甘炎民表示，感謝同仁善舉與積極為民救護，籲請大家平時應多關心周邊的親朋好友，適度排解負面情緒，遇有情緒困擾可尋求專業醫師、諮商心理師協助、撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）或110專線詢問，有問題一定要向外求援，千萬不要悶在心裡、獨自承受。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

女酒後與前夫爭吵鬱悶要跳樓、警員及時發現解危，家屬很感激。記者周宗禎／翻攝
女酒後與前夫爭吵鬱悶要跳樓、警員及時發現解危，家屬很感激。記者周宗禎／翻攝
女酒後與前夫爭吵鬱悶要跳樓、警員及時發現解危，家屬很感激。記者周宗禎／翻攝
女酒後與前夫爭吵鬱悶要跳樓、警員及時發現解危，家屬很感激。記者周宗禎／翻攝
女酒後與前夫爭吵鬱悶要跳樓、警員及時發現解危，家屬很感激。記者周宗禎／翻攝
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女酒後與前夫爭吵鬱悶要跳樓、警員及時發現解危，家屬很感激。記者周宗禎／翻攝
女酒後與前夫爭吵鬱悶要跳樓、警員及時發現解危，家屬很感激。記者周宗禎／翻攝

醫師 監視器 保全

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