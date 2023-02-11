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男子疑感情不睦落海卡消波塊 台南警消在鬼門關前救回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓男子最近疑因與妻子感情不睦，今晨在家中發生口角後離家，開車赴南區親水公園海邊，在車內留下遺書後輕生，台南市警六分局據報後趕緊到場，發現他卡在消波塊上載浮載沈，立即會同消防人員將他拉上岸，成功及時挽救生命。

台南市警六分局灣裡派出所警員林銘哲、蔡孟勳二人，今晨4時許執行巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，稱有男子駕駛轎車，前往黃金海岸一帶意圖輕生，兩警一心救人，立即馳往黃金海岸周遭沿線來回逡巡。

兩警在親水公園堤防旁，發現該部通報的轎車，惟現場遍尋不著30多歲林姓男子後，通報消防隊、海巡署加入搜救行列。經地毯式搜索後，果然在消波塊旁發現男子載浮載沉，眾人合力將他拉上岸邊。

經救護人員檢視，發現林男仍有生命跡象，由救護車緊急送往台南市立醫院搶救，即時從鬼門關前救回林男，家屬對警、消人員英勇救人深表感謝。

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警消及海巡人員經地毯式搜索後，果然在消波塊旁發現林男載浮載沉，眾人合力將他拉上岸邊。圖／讀者提供
警消及海巡人員經地毯式搜索後，果然在消波塊旁發現林男載浮載沉，眾人合力將他拉上岸邊。圖／讀者提供

台南 消波塊

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