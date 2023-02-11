2男桃園復興登山迷航些微失溫 1個半小時內獲救
46歲的徐姓男子與32歲的林姓男子，昨上午10時許由錢姓友人載至桃園復興區三光里鐵力庫山登山，不過直至晚間2人都未下山，錢友及家屬向警方報案，晚間9時許警、消獲報，於1小時候接觸到2男，初步檢查無外傷，於30分鐘後成功抵達大溪警分局光華派出所後返家。
徐男及林男昨上午10時許，由錢姓友人載至前往復興鐵力庫山登山口健走，2人預計從鐵力庫山縱走約8公里至馬寮山登山口，並與錢姓友人約定好於馬寮山登山口搭載2人返家，因天黑迷失方向加上氣溫驟降有失溫情形，徐男於是請家人報案，錢姓友人因等不到2人也相繼報案。
警、消昨晚9時45分許獲報2人受困於復興區馬寮山且有失溫情形，大溪警分局光華與三光派出所立即偕同消防第四大隊巴陵分隊共9人，組成搜救隊伍前往搜救，搜救隊於晚間10時55分許發現2人，初步檢視沒有外傷，警、消引導2人於11時25分安全抵達光華派出所，警方提供熱食泡麵、麵包供充飢取暖，2人對警、消協助表示萬分感謝後自行返家。
大溪警方呼籲，民眾欲前往山區登山健走，除要注意天候外，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言