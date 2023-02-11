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2男桃園復興登山迷航些微失溫 1個半小時內獲救

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

46歲的徐姓男子與32歲的林姓男子，昨上午10時許由錢姓友人載至桃園復興區三光里鐵力庫山登山，不過直至晚間2人都未下山，錢友及家屬向警方報案，晚間9時許警、消獲報，於1小時候接觸到2男，初步檢查無外傷，於30分鐘後成功抵達大溪警分局光華派出所後返家。

徐男及林男昨上午10時許，由錢姓友人載至前往復興鐵力庫山登山口健走，2人預計從鐵力庫山縱走約8公里至馬寮山登山口，並與錢姓友人約定好於馬寮山登山口搭載2人返家，因天黑迷失方向加上氣溫驟降有失溫情形，徐男於是請家人報案，錢姓友人因等不到2人也相繼報案。

警、消昨晚9時45分許獲報2人受困於復興區馬寮山且有失溫情形，大溪警分局光華與三光派出所立即偕同消防第四大隊巴陵分隊共9人，組成搜救隊伍前往搜救，搜救隊於晚間10時55分許發現2人，初步檢視沒有外傷，警、消引導2人於11時25分安全抵達光華派出所，警方提供熱食泡麵、麵包供充飢取暖，2人對警、消協助表示萬分感謝後自行返家。

大溪警方呼籲，民眾欲前往山區登山健走，除要注意天候外，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。

2登山客獲救後，警方提供熱食泡麵、麵包供充飢取暖。記者翁唯真／翻攝
2登山客獲救後，警方提供熱食泡麵、麵包供充飢取暖。記者翁唯真／翻攝
46歲的徐姓男子與32歲的林姓男子登山迷航，受困桃園復興山上，警消獲報前往救援。記者翁唯真／翻攝
46歲的徐姓男子與32歲的林姓男子登山迷航，受困桃園復興山上，警消獲報前往救援。記者翁唯真／翻攝
46歲的徐姓男子與32歲的林姓男子登山迷航，受困桃園復興山上，警消獲報前往救援。記者翁唯真／翻攝
46歲的徐姓男子與32歲的林姓男子登山迷航，受困桃園復興山上，警消獲報前往救援。記者翁唯真／翻攝

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