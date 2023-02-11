恐怖女潑酸報復 男友慘毀容、鼻翼歪全身4成化學傷
台中邱姓女子和謝姓同居男友因感情問題大吵，邱為報復竟預謀潑酸報復，事前準備不明酸液存放瓶中，深夜埋伏多時趁謝一下車衝上前朝他潑灑，造成謝頭臉、脖子及全身都遭腐蝕，更釀毀容、鼻翼變形及雙手活動受阻等傷害，全身有百分之29化學傷，檢方偵結依重傷害罪嫌起訴邱。
檢警調查，邱女（39歲）和謝姓男友同居多時後因感情狀況多有爭吵，去年3月29日晚上邱女事先準備不明強酸物在北區1處停車場埋伏，直到隔天凌晨2點多她見謝搭計程車回來，一見謝下車就上前朝他臉部、身體潑酸。
謝男遇害包括雙眼、顏面、頭頸及四肢都有四度化學性灼傷，一共佔體表面百分之29面積，更因化學性灼傷釀顏面毀容、鼻翼變形、角膜混濁及雙手活動受損等重傷。
當時邱女犯後留在現場，轄區派出所員警起初以證人身分帶她回去，因發現邱的右手腕、鞋子也都有遭腐蝕痕跡，經邱女自願受搜索、交付證物配合調查，警方再從她車上起獲作案用裝有強酸的瓶子。
檢方訊時，邱女坦承和謝男因感情糾紛才潑酸報復，附近監視器拍下的身影也表示就是她本人；被害的謝男也指證歷歷，並提出驗傷、對話紀錄佐證。
因謝遇害後對邱女提告殺人未遂，邱女則否認有殺人故意，檢方認為，邱女潑酸後就無其他對謝不法惡害作為，且依她攜帶酸液的數量雖會造成皮膚重傷，但難認從外朝人潑灑會有奪命情形，偵結依重傷害罪嫌起訴邱。
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