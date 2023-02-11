台鐵疫情期間恐嚇事件明顯增 這系統研議加裝實名認證

台鐵昨天、今天接連接獲匿名恐嚇，揚言在普悠瑪號列車放炸彈，而去年12月台鐵也接獲恐嚇訊息，有男子表示將在農曆春節期間放置炸彈。事實上，根據台鐵統計，近3年疫情期間平均每年會接獲2至3次連續恐嚇案件，近期已研議針對旅客諮詢系統加裝實名認證，避免類似事件一再發生。

台鐵局特種防護團總幹事、營運安全處副處長黃國榮表示，過去台鐵鮮少接獲恐嚇事件，但疫情期間卻明顯增加；以往平均每年僅1件，甚至完全沒有，近3年平均都有接獲2至3次類似事件，且每次都會在同一段時間連續接獲2、3起相關訊息或電話，除了部分為同一人所為，也不排除為模仿效應。

他指出，近期幾起恐嚇事件都是透過旅客諮詢系統匿名訊息及電話，台鐵局近期已研議針對旅客諮詢系統加裝實名認證，未來民眾傳訊息或撥打客服都需要簡訊等身分認證，避免類似事件層出不窮。

台鐵局副局長馮輝昇表示，疫情期間恐嚇事件頻率有逐漸上升趨勢，主要多是鎖定人潮較多的特定節日；推估在社會經濟情勢波動較大或影響民眾生活甚鉅的情況下，較容易有類似事件發生。

他指出，恐嚇訊息涉及社會安全，台鐵若接獲相關訊息往往不敢大意，標準作業流程就是通報鐵路警察局，兩局之間都有聯繫平台，第一時間會安排鐵路警察及站務人員沿線巡查，同時間列車會持續行駛，有時來回巡查完畢甚至會花上一天時間。