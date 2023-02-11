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台鐵疫情期間恐嚇事件明顯增 這系統研議加裝實名認證

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台鐵昨天、今天接連接獲匿名恐嚇，揚言在普悠瑪號列車放炸彈，而去年12月台鐵也接獲恐嚇訊息，有男子表示將在農曆春節期間放置炸彈。事實上，根據台鐵統計，近3年疫情期間平均每年會接獲2至3次連續恐嚇案件，近期已研議針對旅客諮詢系統加裝實名認證，避免類似事件一再發生。

台鐵局特種防護團總幹事、營運安全處副處長黃國榮表示，過去台鐵鮮少接獲恐嚇事件，但疫情期間卻明顯增加；以往平均每年僅1件，甚至完全沒有，近3年平均都有接獲2至3次類似事件，且每次都會在同一段時間連續接獲2、3起相關訊息或電話，除了部分為同一人所為，也不排除為模仿效應。

他指出，近期幾起恐嚇事件都是透過旅客諮詢系統匿名訊息及電話，台鐵局近期已研議針對旅客諮詢系統加裝實名認證，未來民眾傳訊息或撥打客服都需要簡訊等身分認證，避免類似事件層出不窮。

台鐵局副局長馮輝昇表示，疫情期間恐嚇事件頻率有逐漸上升趨勢，主要多是鎖定人潮較多的特定節日；推估在社會經濟情勢波動較大或影響民眾生活甚鉅的情況下，較容易有類似事件發生。

他指出，恐嚇訊息涉及社會安全，台鐵若接獲相關訊息往往不敢大意，標準作業流程就是通報鐵路警察局，兩局之間都有聯繫平台，第一時間會安排鐵路警察及站務人員沿線巡查，同時間列車會持續行駛，有時來回巡查完畢甚至會花上一天時間。

他表示，恐嚇者除涉及刑事責任，若發現可疑物導致列車停駛、延誤或影響旅客，台鐵可計算營運損失向當事人求償，但過去案例多為行駛間同步巡查，因此近期未有求償案例，在防範部分只能加強宣導。他也說，曾發生過月台發現旅客遺留行李，誤以為是可疑物品，第一時間疏散旅客處理，所幸最終為虛驚一場。

台鐵近3年疫情期間恐嚇事件明顯增加。台鐵示意圖，無新聞當事人。本報資料照片
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台鐵 恐嚇

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