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小黃運將違規受檢 牌照竟然是噴畫上去
高雄計程車司機吳姓男子昨天凌晨交通違規，警方攔查，發覺計程車牌照已註銷，但車子前、後仍有牌照，不過字體似乎變形；員警靠近仔細觀察牌照，竟然發現牌照竟然是用紅、白噴漆噴上去的，吳不僅連吃5張罰單，還經警方依偽造文書罪嫌移送法辦。
昨天凌晨零時30分許，高雄市警新興分局前金分駐所員警巡邏時，經過前金區七賢三路與、市中一路，發現吳姓計程車司機（54歲）紅燈越線停車，攔車盤查，員警在暗夜中，見牌照數字明顯變形，與一般牌照不同，問他「車牌（牌照）是怎麼回事？」，他回稱已經「卸牌」女警靠近察看，竟發覺原來小黃的前、後牌照，竟然是用紅、白噴漆噴上去的。
據了解，吳姓司機因計程車2月初註銷牌照，牌照已經繳回監理所，但他為貪圖方便，領新牌前在車子前、後懸掛車牌位置，仿牌照模式，以白漆噴底、紅漆噴牌照數字，涉嫌偽造牌照繼續營業。吳稱他只是想開車出來買便當，順便載客。
警方對吳說明，他的行為已涉及偽造文書，要逮捕他，吳馬上回稱，「我噴漆呢！我並沒偽造車牌」員警仍逮捕他查辦，另發覺他的駕照也已註銷，依道路交通管理處罰條例，對他開出使用偽造牌照、無牌照行駛道路、駕照註號仍駕車、計程車登記證廢止仍執業，以及紅燈越線停車等5張罰單，總計最高可罰3萬9000元。
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