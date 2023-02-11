高雄轎車路口未保持淨空還硬闖　對騎士比中指嗆三字經

高雄市九如一路國道交流道向來車流量大，6日晚上一輛黑色轎車塞在車陣中，綠燈對向車道直行，一名機車騎士通過時，轎車搶快往前開，險些撞上騎士，轎車駕駛當下竟對騎士怒比中指，還嗆三字經，過程被後方車行車記錄器全都錄；警方指，未接獲當事人報案。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中顯示6日晚上6時55分許，位於九如一路交流道往鳳山方向，因車潮多，一排轎車塞在車陣中。

影片中，對向車道綠燈直行後，一名中年男子騎機車欲穿過車陣，險些被急著要過路口的一輛轎車撞上。當時轎車駕駛開車怒罵該名機車騎士，還比中指嗆三字經後離去。

轄區三民二警分局警方表示，經檢視影像發生時間為2月6日晚上6時55分許，地點在高雄市三民區九如一路與高速公路口；警方指，尚未接獲相關報案資料。

警方指出，經檢視影片中自小客車行經路口未淨空，可依據道路交通管理處罰條例第58條第3款規定，車輛未保持路口淨空，妨礙其他車輛通行，可處駕駛人600元至1200元以下罰鍰。

另駕駛人對騎士當街比中指部分，若騎士覺得受害提出告訴，可依刑法309條公然侮辱罪嫌將車主送辦。