情人節關渡媽祖回鑾遶境 參加團體與警簽公約 保活動平順

下周二（14日）新北市八里區龍源里將舉辦「恭迎關渡媽祖回鑾遶境」活動，為確保活動順利進行。昨天（10日）上午，蘆洲警方與八里區公所、消防隊、清潔隊、遶境主辦單位召開協調會，約定遶境公約六原則，並要求參與宮廟、陣頭團體填寫約制書，期讓活動平安順利。

蘆洲警分局表示，下周二（14日）是情人節，同時也是新北市八里區龍源里一年一度的「恭迎關渡媽祖回鑾遶境」文化活動。為防止有人藉機滋擾。昨天（10日）上午10時許，新北市蘆洲警分局與八里區公所、消防隊、清潔隊、遶境主辦單位召開協調會。

並約定「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等六大原則、對於參與宮廟、陣頭團體則加強派警查訪，要求負責人填寫約制書。

活動當天蘆洲警分局除派員交通疏導外，針對重大交通違規行為也會嚴格執法，不容許滋事分子，趁遶境活動擾亂社會秩序。警方提醒神轎、陣頭及信眾於遶境過程中儘量降低音量、減少施放爆竹並確實清除垃圾，保持民眾對於陣頭隊伍良好觀感。