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情侶跳新北啞口坑溪 一死一命危 警追原因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區詹男、陳女情侶，今天凌晨，被人發現躺臥鳳山街旁啞口坑溪中。警消獲報趕抵協助兩人拉救上岸，經檢視詹男仍有呼吸、陳女已無生命徵象，緊急協助送醫急救，陳女宣告不治，詹男還在與死神拔河。目前排除有他殺嫌疑，兩人沒留遺書，確切原因仍待調查釐清。

據了解，詹男（29歲）與陳女（22歲）兩人為情侶關係，兩人從事中古車行買賣，去年一月由詹男出面，租下新北市新莊區鳳山街一棟社區大樓13樓，供兩人同居。

今天凌晨3時許，附近一名楊姓民眾，聽到鳳山街旁啞口坑溪有數聲巨大撞擊聲響，報警查看。轄區警獲報到場，驚見溪床處躺臥一男一女，經消防人員協助打撈上岸，檢視詹男尚有呼吸心跳，陳女已無生命跡象，緊急協助送醫急救，陳女宣告不治，詹男還在與死神拔河。

警方訪查周邊，得知，詹男、陳女目前租住在鳳山街一處社區13樓，經請房東協助入內，未發現兩人留下遺書，現場未有打鬥跡象，研判事發前兩人是從租住陽台墜落，目前已聯繫雙方家屬到院協處，至於確切原因仍待調查釐清。

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新北市新莊區詹男、陳女情侶，今天凌晨從租住13樓跳下，緊急協助送醫急救，陳女宣告不治，詹男與死神拔河，目前警方排除有他殺嫌疑，兩人沒留遺書，確切原因仍待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區詹男、陳女情侶，今天凌晨從租住13樓跳下，緊急協助送醫急救，陳女宣告不治，詹男與死神拔河，目前警方排除有他殺嫌疑，兩人沒留遺書，確切原因仍待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區詹男、陳女情侶，今天凌晨從租住13樓跳下，緊急協助送醫急救，陳女宣告不治，詹男與死神拔河，目前警方排除有他殺嫌疑，兩人沒留遺書，確切原因仍待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區詹男、陳女情侶，今天凌晨從租住13樓跳下，緊急協助送醫急救，陳女宣告不治，詹男與死神拔河，目前警方排除有他殺嫌疑，兩人沒留遺書，確切原因仍待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

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