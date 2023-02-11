喝酒玩樂花太多沒錢付 男被帶工地還債報警被擄

新北市新莊區廖姓男子，周二與林等5名友人到酒店喝酒歡唱，事後因沒錢負擔費用，遭友人爆氣痛打，隨後帶廖到林口某工地打工抵債，廖男不適勞力，被友帶離工地回程。昨天上午，廖趁著在中和某加油站休息之際，打公用電話向母求救。警循線於一小時內，將5人逮捕，警詢後依妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌送辦。

經調查，廖姓男子（29歲）與林姓男子（38歲）是友人關係。周二（7日）下午，廖男與林等5人一同出遊，當晚一行6人前往酒店喝酒歡唱，期間廖男興起點了「特別服務」直到翌日，眾人才結束離去。

事後6人約出分攤7萬花費，廖因點了「特別服務」，一人得負擔5萬4千元。怎知，廖男戶頭僅剩兩萬二千元，他全數領出仍不夠攤付，只能雙手一攤向友稱「沒錢可再攤付」此舉，讓林等5友頗為不滿，認為爽都你在爽，但費用卻是我們在付，雙方爆發激烈口角。

過程中廖男勢單力薄，遭林男等5人一頓痛打，最後由林男建議，載廖男前往新北市林口區文禾路一處工地打工償還費用。但廖男只做了半天就不適勞力而放棄。眾友無奈只能再載他四處找打工機會「以工抵債」。

昨天（10日）上午8時許，林等5人開車載廖，找尋其他工作機會，途中行經新北市中和區中山路一處加油站臨停休息。廖男趁機撥打公用電話向母求救「自己被人擄了」廖母趕緊到派出所報案。

新莊警受理組成專案小組，於一小時後，循線在中和中山路加油站找到廖男，連同林男等5人一併帶回派出所，警詢後妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌，將林等5男移送法辦。

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