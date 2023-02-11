男喝茫酒駕肇逃又撞警車 公共危險移送法辦

台東蘇姓男子昨晚酒後駕車，行經台東市區先撞到1輛轎車後肇事逃逸，蘇肇逃時又500公尺外外撞上正在處理其他事故的警車，並波及1輛機車騎士擦傷，警方對蘇男酒測達0.83毫克，立即將他帶回派出所，今天上午警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

46歲蘇男昨晚8時許駕白色自小客車，行經台東市新生路與開封街路口，擦撞到一輛自客車，蘇肇禍後未停車沿開封街往南逃逸，同時間台東分局馬蘭派出所員警，正在開封街、漢中街口處理一起交通事故，蘇閃避不及撞上停在開封街上的警車、又擦撞到1機車騎士。

員警發現停車被撞嚇了一跳，立即查看肇事的白色轎車，發現駕駛蘇男一身酒氣，酒測後酒測值達0.83毫克，並經過同事通報發現，蘇男涉嫌在新生路肇逃，立即將蘇男依公共危險現行犯帶回派出所審理，今天上午待蘇男酒醒後警詢，再移送台東地檢署複訊。

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