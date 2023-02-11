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高雄婦偷服飾店近千元運動衣 落網瞎扯因這理由才下手
50歲蘇姓婦人7日晚間在高雄鳳山區中山路逛街，偷走服飾店前展示架上的運動衣，店員發現衣物遭竊隔天報警；警方9日循線通知蘇到案，她辯稱因衣服太漂亮才下手，警方將衣服物歸原主，依竊盜罪嫌將蘇送辦。
警方指出，位於鳳山區中山路一間服飾店的許姓女店員，8日下午2時許，前往鳳山警分局鳳崗派出所報案，許女指稱，7日晚上見服飾店前展示衣架空蕩蕩，發現原本吊掛展示販售的服飾遭竊，損失約990元。
警方調閱監視器，發現當晚7時許，一名婦人站在店前，佯裝挑選服飾，左顧右盼後，趁店員不注意之際，將整套運動衣掛在手上，快步離去。
警方鎖定犯嫌特徵，查出是蘇姓婦人涉案，9日循線通知她到案說明。蘇供稱當時經過服飾店，看見吊掛的衣服很漂亮，才將衣服拿走，警方將蘇竊得的服飾完整歸還被害店家；警詢後將依竊盜罪嫌將蘇移送法辦。
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