快訊

出國玩怕確診？2家旅平險理賠 但「時間點」要留意

抓到了！台鐵連串炸彈恐嚇案 竟是同一名少年打電話「表達情緒」

「房子是我賣給隋棠的」 房仲還原賣房始末 7點親解紛爭疑雲

電鍋砸破叔叔頭飆罵畜生 台中狠姪還恫嚇：沒死打到你死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子失業在家喝酒度日，常常因瑣碎小事和叔叔起口角，去年僅因飲水機要不要加水一事再度失控，竟拿電鍋內鍋猛砸叔叔的頭，打到他腦震盪、顏面骨折，還痛罵他畜生並恫嚇「沒死打到你死」等語，王還瞎扯不知為何會砸到頭，檢方依家暴殺人未遂罪嫌起訴王。

檢警調查，王男失業成天在家喝酒，酒後就會對叔叔叫囂、責罵，去年8月12日王喝酒情緒不穩，只因不滿叔叔對於飲水機要不要加水一事表示意見，王竟當場抓狂失控，隨手拿了電鍋的金屬內鍋猛砸叔叔的頭。

檢方指出，王男當時欲置之於死地而後快，邊砸頭邊說「不是很猛？你再爬起來啊」、「我直接打到你死」，甚至還辱罵「畜生、沒死打到你死」等語。

王的叔叔當場遭痛毆腦震盪、顏面骨折，眼球也挫傷出血，所幸在場家人聽見打鬧聲立刻報警，警消到場將王的叔叔送醫急救才倖免於死。

檢方訊時，王坦承酒後和叔叔口角拿電鍋內鍋打人，但矢口否認殺人未遂犯意，辯稱不知道自己當時為何會講這些話，還瞎扯說「不知道電鍋內鍋會砸到叔叔的頭」。

但王的叔叔指證歷歷，表示當時僅是為了飲水機加水問題，姪子就暴跳如雷和他起爭持，還用內鍋狠砸到他骨折、腦震盪；另當時王男的姊姊也在場，表示有看見弟弟打人、講恐嚇言論。

檢方比對相關證詞，並有王的叔叔驗傷報告、王男事後對話訊息等佐證，並認定他拿金屬內鍋朝人的頭部要害重擊，顯有殺人犯意，偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴王。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

檢方依家暴殺人未遂罪嫌起訴王。記者曾健祐／攝影
檢方依家暴殺人未遂罪嫌起訴王。記者曾健祐／攝影

殺人 骨折 飲水機

延伸閱讀

新單品？奎丁實測「麥當勞燉飯」可樂是精髓：真的好吃

好市多賣大同電鍋精裝版這價錢 他嫌「功能差又貴」不如萬用鍋引戰爭

平鎮KTV遭掃射21槍 主嫌涉殺人未遂判決出爐

直播糾紛2男飛踢猛毆1女 斷人5根肋骨 殺人未遂起訴

相關新聞

台64線觀音山隧道爆胎臨停遭後車追撞 意外曝光他酒駕

新北市李姓男子今天清晨酒後駕車，行經台64線觀音山隧道（往八里方向）車子卻爆胎，他趕緊將車臨停等待拖吊救援，不料，卻遭後...

台鐵一連兩天接炸彈恐嚇 男揚言在110次普悠瑪號放炸彈

台鐵繼昨晚接獲匿名電話恐嚇，今天清晨又接獲一通匿名電話恐嚇，一名男子揚言要在110次普悠瑪號每節車廂放置炸彈，台鐵緊急報...

影／金門賓士男酒駕自撞圓環起火燃燒 驚險畫面曝

金門夜晚不平靜！金門在昨天晚間22時許發生一起車禍事故，一名楊姓男子駕駛賓士車行經小徑路段，因不明原因自撞圓環分隔島，隨...

嘉縣轎車失控撞單車 2名小六學童等3人無生命跡象...燈桿也遭連根拔起

嘉義縣太保市嘉167縣道下午2點半，發生轎車撞雙載電動腳踏車車禍，騎腳踏車2名小六學童遭強力衝擊，當場失去生命跡象，轎車...

不爽女護理師不幫他取藥 台南男徒手毆打臉部成傷

台南53歲林姓男子去年12月30日11時34分許在奇美醫院，因不滿女護理師不幫他取藥，竟徒手毆打她臉部挫傷，經報警處理，...

電鍋砸破叔叔頭飆罵畜生 台中狠姪還恫嚇：沒死打到你死

台中王姓男子失業在家喝酒度日，常常因瑣碎小事和叔叔起口角，去年僅因飲水機要不要加水一事再度失控，竟拿電鍋內鍋猛砸叔叔的頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦