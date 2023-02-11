電鍋砸破叔叔頭飆罵畜生 台中狠姪還恫嚇：沒死打到你死

台中王姓男子失業在家喝酒度日，常常因瑣碎小事和叔叔起口角，去年僅因飲水機要不要加水一事再度失控，竟拿電鍋內鍋猛砸叔叔的頭，打到他腦震盪、顏面骨折，還痛罵他畜生並恫嚇「沒死打到你死」等語，王還瞎扯不知為何會砸到頭，檢方依家暴殺人未遂罪嫌起訴王。

檢警調查，王男失業成天在家喝酒，酒後就會對叔叔叫囂、責罵，去年8月12日王喝酒情緒不穩，只因不滿叔叔對於飲水機要不要加水一事表示意見，王竟當場抓狂失控，隨手拿了電鍋的金屬內鍋猛砸叔叔的頭。

檢方指出，王男當時欲置之於死地而後快，邊砸頭邊說「不是很猛？你再爬起來啊」、「我直接打到你死」，甚至還辱罵「畜生、沒死打到你死」等語。

王的叔叔當場遭痛毆腦震盪、顏面骨折，眼球也挫傷出血，所幸在場家人聽見打鬧聲立刻報警，警消到場將王的叔叔送醫急救才倖免於死。

檢方訊時，王坦承酒後和叔叔口角拿電鍋內鍋打人，但矢口否認殺人未遂犯意，辯稱不知道自己當時為何會講這些話，還瞎扯說「不知道電鍋內鍋會砸到叔叔的頭」。

但王的叔叔指證歷歷，表示當時僅是為了飲水機加水問題，姪子就暴跳如雷和他起爭持，還用內鍋狠砸到他骨折、腦震盪；另當時王男的姊姊也在場，表示有看見弟弟打人、講恐嚇言論。

檢方比對相關證詞，並有王的叔叔驗傷報告、王男事後對話訊息等佐證，並認定他拿金屬內鍋朝人的頭部要害重擊，顯有殺人犯意，偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴王。

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