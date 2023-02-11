台鐵一連兩天接炸彈恐嚇 男揚言在110次普悠瑪號放炸彈

台鐵繼昨晚接獲匿名電話恐嚇，今天清晨又接獲一通匿名電話恐嚇，一名男子揚言要在110次普悠瑪號每節車廂放置炸彈，台鐵緊急報警，由鐵路警察於屏東站上車巡查並隨車護車，列車僅延誤2分鐘，預計中午抵達南港站。

台鐵局表示，今晨6點49分接獲一通匿名電話，一名男子揚言要在清晨5點52分從台東發車前往南港站的110次普悠瑪號車廂放置炸彈，第一時間除通報主管機關，當時車輛仍行駛在台東大武，已安排鐵路警察從屏東站上車巡檢，並隨車護送，另通知沿途車站加強戒備和巡檢，列車僅延誤2分鐘。