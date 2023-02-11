快訊

出國玩怕確診？2家旅平險理賠 但「時間點」要留意

抓到了！台鐵連串炸彈恐嚇案 竟是同一名少年打電話「表達情緒」

「房子是我賣給隋棠的」 房仲還原賣房始末 7點親解紛爭疑雲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵一連兩天接炸彈恐嚇 男揚言在110次普悠瑪號放炸彈

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台鐵繼昨晚接獲匿名電話恐嚇，今天清晨又接獲一通匿名電話恐嚇，一名男子揚言要在110次普悠瑪號每節車廂放置炸彈，台鐵緊急報警，由鐵路警察於屏東站上車巡查並隨車護車，列車僅延誤2分鐘，預計中午抵達南港站。

台鐵局表示，今晨6點49分接獲一通匿名電話，一名男子揚言要在清晨5點52分從台東發車前往南港站的110次普悠瑪號車廂放置炸彈，第一時間除通報主管機關，當時車輛仍行駛在台東大武，已安排鐵路警察從屏東站上車巡檢，並隨車護送，另通知沿途車站加強戒備和巡檢，列車僅延誤2分鐘。

台鐵昨晚也接獲一通匿名來電撥打至客服，揚言要在開往台東的448次普悠瑪號第一車廂放置炸彈，台鐵第一時間緊急報警，由鐵路警察於南港站上車進行巡查，所幸未發現異狀。至於是否與今天恐嚇電話為同一人，台鐵局表示，因客服為多線接聽，且為未顯示來電，目前尚無法確認是同一人，由鐵路警察偵辦中。

台鐵今天清晨又接獲一通匿名電話恐嚇，一名男子揚言要在110次普悠瑪號每節車廂放置炸彈。示意圖，非新聞當事列車。本報資料照片
台鐵今天清晨又接獲一通匿名電話恐嚇，一名男子揚言要在110次普悠瑪號每節車廂放置炸彈。示意圖，非新聞當事列車。本報資料照片

台鐵 普悠瑪號 警察

延伸閱讀

恐嚇台鐵普悠瑪號放炸彈 鐵警漏夜帶回嫌犯偵辦

台鐵晚間又接恐嚇 揚言在普悠瑪1車廂放炸彈

桃捷收炸彈恐嚇信 嫌犯疑又是威脅北捷陸生

獨／桃捷收炸彈恐嚇信 目的為阻瑞士參訪團來台

相關新聞

電鍋砸破叔叔頭飆罵畜生 台中狠姪還恫嚇：沒死打到你死

台中王姓男子失業在家喝酒度日，常常因瑣碎小事和叔叔起口角，去年僅因飲水機要不要加水一事再度失控，竟拿電鍋內鍋猛砸叔叔的頭...

台64線觀音山隧道爆胎臨停遭後車追撞 意外曝光他酒駕

新北市李姓男子今天清晨酒後駕車，行經台64線觀音山隧道（往八里方向）車子卻爆胎，他趕緊將車臨停等待拖吊救援，不料，卻遭後...

台鐵一連兩天接炸彈恐嚇 男揚言在110次普悠瑪號放炸彈

台鐵繼昨晚接獲匿名電話恐嚇，今天清晨又接獲一通匿名電話恐嚇，一名男子揚言要在110次普悠瑪號每節車廂放置炸彈，台鐵緊急報...

嘉縣轎車失控撞單車 2名小六學童等3人無生命跡象...燈桿也遭連根拔起

嘉義縣太保市嘉167縣道下午2點半，發生轎車撞雙載電動腳踏車車禍，騎腳踏車2名小六學童遭強力衝擊，當場失去生命跡象，轎車...

不爽女護理師不幫他取藥 台南男徒手毆打臉部成傷

台南53歲林姓男子去年12月30日11時34分許在奇美醫院，因不滿女護理師不幫他取藥，竟徒手毆打她臉部挫傷，經報警處理，...

影／搬家工持空氣槍恐嚇管理員 嚇壞打球學生報警逮人

新北市三峽區林姓搬家工不滿三鶯棒球練習場一名管理員制止他破壞場內物品。昨天（10日）中午趁著酒意，手持撿來的瓦斯空氣槍前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦