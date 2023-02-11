影／搬家工持空氣槍恐嚇管理員 嚇壞打球學生報警逮人

新北市三峽區林姓搬家工不滿三鶯棒球練習場一名管理員制止他破壞場內物品。昨天（10日）中午趁著酒意，手持撿來的瓦斯空氣槍前往棒球場理論。過程中林男拉動滑套作勢開槍，嚇壞一旁打棒球學生。警方獲報循線在三鶯部落逮捕林男，當場搜扣瓦斯槍，一併帶回偵辦，警詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦。

經調查，林姓男子（34歲）從事搬家工作，日前他因為擅自進入三鶯棒球練習場內，破壞休息室物品，遭練習場管理員沈男制止，因此記恨在心。昨天（10日）中午他喝酒時，又想到日前被沈男制止，越想心裡越氣，竟持搬家撿到的一把瓦斯空氣槍，氣沖沖地來到三鶯練習場欲找沈男理論。

林男到場幾句飆罵，從包內掏出瓦斯空氣槍，當著沈面刻意拉動滑套作勢開槍，自以為藉此可解怨氣，殊不知，亮槍動作太顯眼，嚇壞一旁打棒球學生報警。警方獲報派員追緝，於三鶯部落找到林男，當場搜扣瓦斯空氣槍，一併帶回偵辦，警詢後刑法151條恐嚇公眾罪將林移送法辦。

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