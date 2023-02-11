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台64線觀音山隧道爆胎臨停遭後車追撞 意外曝光他酒駕

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市李姓男子今天清晨酒後駕車，行經台64線觀音山隧道（往八里方向）車子卻爆胎，他趕緊將車臨停等待拖吊救援，不料，卻遭後方黃男座車從後追撞，造成黃男與同車乘客肢體擦挫傷，送醫急救沒有大礙。黃男沒有酒駕，李男酒測值0.38毫克，依公共危險罪送辦。

經調查，李姓男子（24歲）今天清晨近6時許，酒後駕駛一輛汽車，途中行經台64線觀音山隧道（往八里方向）車子突然爆胎，他緩緩將車停靠路旁，旋即下車站在車後等待道路救援，並以手指揮後方來車繞道。

後方黃男（33歲）所駕駛汽車，疑未注意車前狀況，追撞李男車後方，導致李男整輛車往前衝撞，黃男座車偏移車道，造成黃男與車上乘客平男（31歲）肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。

事後警方對肇事雙方酒測，黃男沒有酒駕，李男酒測值達0.38毫克，帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。這起車禍意外，現場占據兩車道，後方車流一度嚴重回堵，直到上午6時58分排除車況，才恢復全線通車。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台64線觀音山隧道往八里方向，今天清晨發生兩車追撞，造成車輛一度回堵嚴重。記者曾伯愷／翻攝
台64線觀音山隧道往八里方向，今天清晨發生兩車追撞，造成車輛一度回堵嚴重。記者曾伯愷／翻攝
台64線觀音山隧道往八里方向，今天清晨發生兩車追撞，造成車輛一度回堵嚴重。記者曾伯愷／翻攝
台64線觀音山隧道往八里方向，今天清晨發生兩車追撞，造成車輛一度回堵嚴重。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 酒測

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