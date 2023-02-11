行人疑闖紅燈遭車撞倒 不久另輛車又輾過去

高雄市苓雅區昨天晚間發生行人死亡車禍，吳姓婦人疑闖紅燈，又沒走行人穿越道，在路口遭轎車撞倒，不料，又被對向車道的計程車輾壓過去，送醫後不治，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，昨天晚間9點50分許，57歲的吳姓婦人在高雄市苓雅區成功一路與苓雅二路口，沿苓雅二路由西往東走，在路口疑未遵行交通號誌闖紅燈，且沒走行人穿越道，不巧，陳姓老翁（73歲）開轎車沿成功一路由北往南行駛，未注意她過馬路，直接撞上她，致她受傷倒地在路中央。

不料沒幾秒鐘，沈姓男子（64歲）駕駛計程車，沿成功一路由南往北行駛，又沒注意吳婦被撞倒在路口，輾壓過吳婦後沒停車，涉嫌肇事逃逸離去。

吳女經送阮綜合醫院急救，到院前死亡。先撞上她的陳翁在車禍現場嚇得手足失措，沈姓計程車司機則在肇事逃逸後40分鐘，經警方通知，開車到派出所到案。

警方對陳、沈2人酒測，都沒酒精反應，陳稱他沒注意到吳婦闖紅燈；沈稱他只覺得曾壓到東西，不知道路上有人倒地，才壓過婦人。

吳婦家人說吳婦心智比常人低，晚間可能去附近廟宇看完戲要回家，沒想到遭遇不測。