聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人疑闖紅燈遭車撞倒 不久另輛車又輾過去

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市苓雅區昨天晚間發生行人死亡車禍，吳姓婦人疑闖紅燈，又沒走行人穿越道，在路口遭轎車撞倒，不料，又被對向車道的計程車輾壓過去，送醫後不治，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，昨天晚間9點50分許，57歲的吳姓婦人在高雄市苓雅區成功一路與苓雅二路口，沿苓雅二路由西往東走，在路口疑未遵行交通號誌闖紅燈，且沒走行人穿越道，不巧，陳姓老翁（73歲）開轎車沿成功一路由北往南行駛，未注意她過馬路，直接撞上她，致她受傷倒地在路中央。

不料沒幾秒鐘，沈姓男子（64歲）駕駛計程車，沿成功一路由南往北行駛，又沒注意吳婦被撞倒在路口，輾壓過吳婦後沒停車，涉嫌肇事逃逸離去。

吳女經送阮綜合醫院急救，到院前死亡。先撞上她的陳翁在車禍現場嚇得手足失措，沈姓計程車司機則在肇事逃逸後40分鐘，經警方通知，開車到派出所到案。

警方對陳、沈2人酒測，都沒酒精反應，陳稱他沒注意到吳婦闖紅燈；沈稱他只覺得曾壓到東西，不知道路上有人倒地，才壓過婦人。

吳婦家人說吳婦心智比常人低，晚間可能去附近廟宇看完戲要回家，沒想到遭遇不測。

警方表示，確實車禍肇事原因及責任，仍待交通大隊進一步分析研判，全案依過失致死罪嫌移送陳姓老翁，沈姓計程車司機除了過失致死罪嫌，另因涉嫌肇逃，再吃公共危險罪嫌，警方並依違反道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡，未採取救護措施，對沈開單舉發，可處3000元以至9000元罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領。

吳姓婦人穿越路口遭2車撞擊、輾壓，送醫不治。記者林保光／翻攝
吳姓婦人穿越路口遭2車撞擊、輾壓，送醫不治。記者林保光／翻攝
吳姓婦人穿越路口遭2車撞擊、輾壓，送醫不治。記者林保光／翻攝
吳姓婦人穿越路口遭2車撞擊、輾壓，送醫不治。記者林保光／翻攝

計程車 車禍 高雄市

延伸閱讀

台南東門圓環交岔路口闖紅燈釀事故　法官認號誌設置不當撤單！

花蓮婦人疑酒後路倒橋上 遭計程車輾壓送醫不治

花蓮汽車疑闖紅燈橫掃5車 傷及警等7人 其中1女恐截肢

彰化12歲男童疑闖紅燈被撞死 駕駛人疑涉超速肇責

相關新聞

貨車撞電動自行車 2童遇死劫

嘉義縣太保市兩名小六女童，昨把握開學最後一周假期，共乘電動輔助自行車出遊，竟遭一輛貨車駕駛從後方追撞，兩人噴飛到10公尺...

行人疑闖紅燈遭車撞倒 不久另輛車又輾過去

高雄市苓雅區昨天晚間發生行人死亡車禍，吳姓婦人疑闖紅燈，又沒走行人穿越道，在路口遭轎車撞倒，不料，又被對向車道的計程...

影／金門賓士男酒駕自撞圓環起火燃燒 驚險畫面曝

金門夜晚不平靜！金門在昨天晚間22時許發生一起車禍事故，一名楊姓男子駕駛賓士車行經小徑路段，因不明原因自撞圓環分隔島，隨...

嘉縣轎車失控撞單車 2名小六學童等3人無生命跡象...燈桿也遭連根拔起

嘉義縣太保市嘉167縣道下午2點半，發生轎車撞雙載電動腳踏車車禍，騎腳踏車2名小六學童遭強力衝擊，當場失去生命跡象，轎車...

東岸高架橋變換車道引糾紛 2男持塑膠管下車理論被送辦

謝姓男子今天開車行經基隆東岸高架橋，與徐男的車發生行車糾紛，兩車停在基隆市文化中心，謝男與友人羅男被人拍到持械下車，警方...

打卡來不及？女子趕上班惡搞飲料店「點17杯只拿2杯」 業者報警

屏東市歸來派出所前天下午3點左右獲報，市區一間飲料店被人惡作劇，一名中年女子到店點了17杯高單價飲料，卻只拿走2杯，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦