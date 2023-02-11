快訊

疫情打亂規畫…他捨飛機修護留學夢 換跑道當消防員

影／金門賓士男酒駕自撞圓環起火燃燒 驚險畫面曝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門夜晚不平靜！金門在昨天晚間22時許發生一起車禍事故，一名楊姓男子駕駛賓士車行經小徑路段，因不明原因自撞圓環分隔島，隨後車子還冒煙起火，警方獲報到場處理，2名勇警眼見車子冒煙，還奮不顧身試圖將楊姓駕駛從駕駛座救出來，讓網友直呼「英勇」，警方表示，車上飄散濃濃的酒味，楊姓駕駛送醫抽血化驗後，發現酒測值高達0.47MG/L，後續將依違反公共危險罪移送法辦。

金門縣消防局表示，昨深夜22時10分在金湖鎮小徑圓環發生一起車禍，一輛自小客車不明原因自撞圓環分隔島，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，暨各式消防車、救護車6輛及職、義消人員13名前往救援。

消防人員在22時19分到達現場，發現是一輛小客車自撞圓環，車頭有冒煙起火情形，救護人員及救助人員第一時間立即將受困民眾由後座救出，並交由救護車急救處置後送醫治療。

據到場的員警表示，他接獲通報有自小客車自撞小徑圓環，趕抵現場時發現車子引擎在冒煙，車上駕駛已經昏迷，且卡在駕駛座，由於駕駛的體格壯碩，他與另名員警要將人拉出來，結果都拉不出來，後來發現車子開始起火燃燒，他們還回車上拿出滅火器救火，幸好隨後有2名消防員加入救人的行列，才將人救出。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車頭整個撞爛。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車頭整個撞爛。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車子起火，險象環生。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車子起火，險象環生。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車子前半部燒成廢鐵。記者蔡家蓁／攝影
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車子前半部燒成廢鐵。記者蔡家蓁／攝影
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，隨後車子還冒煙起火，2名勇警眼見車子冒煙，還奮不顧身試圖將楊姓駕駛從駕駛座救出來，讓網友直呼「英勇」。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，隨後車子還冒煙起火，2名勇警眼見車子冒煙，還奮不顧身試圖將楊姓駕駛從駕駛座救出來，讓網友直呼「英勇」。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，大批警消到場協助處理。記者蔡家蓁／攝影
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，大批警消到場協助處理。記者蔡家蓁／攝影

金門 救護車 車禍

延伸閱讀

無照男開賓士疑忘轉彎衝撞路邊店家 肇事後自行離去未處理

臉紅情侶檔騎車遇警攔查 否認酒駕秒遭酒精檢知器打臉

影／陳福海談大陸接電 喊少一點政治味就指日可待

保二警員酒駕因2項交通違規遭攔 自家人發現臉紅慘了

相關新聞

影／2女童共乘電動輔助自行車遭貨車追撞 噴飛10公尺奪命畫面曝光

嘉義縣某國小2名女童，下午2點34分共乘電動輔助自行車，在太保後潭里由南向北在嘉167線14.1公里處路口，...

影／台南歸仁火燒車畫面曝光 整輛轎車起火爆炸有如火球

台南市歸仁區沙崙國中附近下午2時10分發生一起火燒車意外，51歲陳姓男子駕駛轎車沿高鐵二路由北往南行駛，行至在歸仁區高鐵...

騎男友車返家...女超車自撞橋墩遭砂石車輾斃 驚悚畫面曝光

張姓女子今午騎乘機車行經台北市大同區民權西路144巷口，欲超車到內側超越前方砂石車，卻撞上台北橋頭橋墩，倒地後遭砂石車輪...

竹縣23歲消防甜姐兒即刻救援 救回心肌梗塞「自家人」

近來氣溫乍暖還寒，正是心肌梗塞好發時節，新竹縣政府消防局豐田消防分隊今天早上獲報有民眾胸痛嘔吐，有消防甜姐兒之稱的23歲...

嘉縣轎車失控撞單車 2名小六學童等3人無生命跡象...燈桿也遭連根拔起

嘉義縣太保市嘉167縣道下午2點半，發生轎車撞雙載電動腳踏車車禍，騎腳踏車2名小六學童遭強力衝擊，當場失去生命跡象，轎車...

影／金門賓士男酒駕自撞圓環起火燃燒 驚險畫面曝

金門夜晚不平靜！金門在昨天晚間22時許發生一起車禍事故，一名楊姓男子駕駛賓士車行經小徑路段，因不明原因自撞圓環分隔島，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦