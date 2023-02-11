影／金門賓士男酒駕自撞圓環起火燃燒 驚險畫面曝
金門夜晚不平靜！金門在昨天晚間22時許發生一起車禍事故，一名楊姓男子駕駛賓士車行經小徑路段，因不明原因自撞圓環分隔島，隨後車子還冒煙起火，警方獲報到場處理，2名勇警眼見車子冒煙，還奮不顧身試圖將楊姓駕駛從駕駛座救出來，讓網友直呼「英勇」，警方表示，車上飄散濃濃的酒味，楊姓駕駛送醫抽血化驗後，發現酒測值高達0.47MG/L，後續將依違反公共危險罪移送法辦。
金門縣消防局表示，昨深夜22時10分在金湖鎮小徑圓環發生一起車禍，一輛自小客車不明原因自撞圓環分隔島，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，暨各式消防車、救護車6輛及職、義消人員13名前往救援。
消防人員在22時19分到達現場，發現是一輛小客車自撞圓環，車頭有冒煙起火情形，救護人員及救助人員第一時間立即將受困民眾由後座救出，並交由救護車急救處置後送醫治療。
據到場的員警表示，他接獲通報有自小客車自撞小徑圓環，趕抵現場時發現車子引擎在冒煙，車上駕駛已經昏迷，且卡在駕駛座，由於駕駛的體格壯碩，他與另名員警要將人拉出來，結果都拉不出來，後來發現車子開始起火燃燒，他們還回車上拿出滅火器救火，幸好隨後有2名消防員加入救人的行列，才將人救出。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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