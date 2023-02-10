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東岸高架橋變換車道引糾紛 2男持塑膠管下車理論被送辦
謝姓男子今天開車行經基隆東岸高架橋，與徐男的車發生行車糾紛，兩車停在基隆市文化中心，謝男與友人羅男被人拍到持械下車，警方傳喚到案，發現他們拿的是一根塑膠管，訊後仍將謝、羅2人依公共危險等罪嫌送辦。
基隆市警察局第一分局忠二路派出所今天下午3點多獲報，兩輛自小客在東岸高架橋因變換車道，發生行車糾紛，下橋後，其中一方疑似持械上理論，影片被人貼上社群。
忠二路派出所長張畯盛表示，謝男、徐男表示，他們在橋上發生行車糾紛後，將車停在路旁理論。謝男表示，他只是下車理論，當時他們手上拿的只是一根塑膠軟管，並非刀械，防身之用，並無他意。
警方說，因涉持械行車糾紛，經民眾攝錄並在社群媒體貼文，具暴力且危害社會秩序，分局迅依相關事證，認為涉恐嚇及危害安全等依法偵辦。警方強調，不容許街頭暴力發生，若有發生必定嚴辦到底，絕不寬貸。
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