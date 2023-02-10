民眾簡訊報案檢舉違停 桃園警回錯訊息將懲處

中央社／ 桃園10日電

有民眾透過手機簡訊報案專線檢舉桃園市某處紅線違停，員警回覆指稱無故報案、涉及社維法。桃園警方表示，回覆內容是制式選項、員警手誤按錯，已向當事人道歉，後續將懲處。

有民眾在臉書（Facebook）發文指出，今天中午透過手機簡訊報案專線，檢舉桃園市大園區中山南路上的紅線違規停車，警方回覆「你無故傳送報案簡訊，經勸阻不聽，可依違反社會秩序維護法第85條4款，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，請勿再傳送報案簡訊，否則將依法查處」。

對此，桃園市政府警察局向中央社記者表示，此回覆為當事員警手誤，由於簡訊報案的回覆訊息有制式選項，員警在要選擇派員處理的選項時，不慎按到別的回覆選項；員警已在晚間致電給當事人道歉，後續也將進行相關懲處。

桃園市政府警察局勤務指揮中心股長蔡維興也在此貼文下方回應，除向當事人道歉，也有派員處理違規停車，後續將加強員警訓練。

警方表示，警政署為便利聽語障人士報案，在全國22個地方政府警察局設置簡訊報案專線，一般人士若非特殊情況，建議要報案或是有緊急救護需求時，可撥打110尋求協助。

桃園 警察 違停

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