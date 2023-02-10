影／2女童共乘電動輔助自行車遭貨車追撞 噴飛10公尺奪命畫面曝光

嘉義縣太保市太保國小2名小六女童，下午2點34分共乘電動輔助自行車，在太保後潭里由南向北在嘉167線14.1公里處路口，遭37歲阮姓男子駕駛貨車從後追撞，2女童噴飛10公尺路旁農田，貨車再失控撞斷路燈及電線桿翻覆，2女童傷重不治，阮男及車上何姓男子受傷，警方調查，阮男未酒駕，不明原因偏離車道，事故原因調查釐清。

晚間28秒路口監視畫面曝光，清楚看到貨車由後追撞電動輔助自行車，廖姓女童騎車載陳姓女童，行經嘉167線14.1公里處路口，突遭37歲阮姓男子駕駛貨車從後追撞，2女童噴飛10公尺路旁農田，貨車再失控撞斷路燈及電線桿翻覆，2女童短短3秒被撞。

下周一開學，2名小六女童共乘電動輔助自行車車禍死亡，校方將宣導交通安全，並為同班學生做心理輔導；警方說，未滿14歲禁止騎電動2輪車，電動輔助自行車時速15公里以下，可以騎乘，但依規定要戴安全帽，車禍現場未發現安全帽。

女童父母哀痛，難以接受孩子出遊被貨車撞死，天人永隔；陳姓校長指派老師陪伴家長，協助處理後事，送嘉義長庚的陳姓女童被正面撞擊，傷重不治，陳女父母上班族，經濟小康。送嘉義榮醫廖姓女童，父母種小番茄，經濟小康，她也是被正面撞擊不治，2名女童是同班同學，下午相約出遊，廖姓女童騎電動輔助自行車找陳姓同學，兩人騎電動輔助自行車在家附近共乘出遊。

警方調查，阮姓男子開著任職公司營業小貨車，載何姓同事，沿嘉167縣道由南往北行駕，行經事故地點自後撞擊雙載小六女學生，接著失控接連撞斷路旁路燈桿與電線桿後，衝進田裡翻覆，現場怵目驚心。