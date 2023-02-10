日籍夫妻首遊高雄要去這站卻迷途 捷警2招點迷津
日本籍一對高齡81歲和77歲的老夫妻，首次來台自助旅行，首站選擇高雄，昨下午搭高雄輕軌，欲造訪高雄流行音樂中心的音浪塔，卻提早一站下車，因迷途詢問捷運警察，警方以手機翻譯軟體指點迷津，還陪搭到站，做足國民外交，讓夫妻倆感動地和警方握手致謝。
高雄市警局捷運警察隊指出，日籍老翁仙波洋和妻子島邦子，第1次結伴來台灣自助旅遊，首站就選擇高雄，昨天下午2時許，2人搭乘輕軌，打算前往高雄流行音樂中心的「音浪塔」旅遊，原本應該在「真愛碼頭站」下站，2人卻提前在「光榮碼頭站」出站。
仙波洋夫妻下車後，見周遭環境和手中的日文版旅遊地圖描述的不太一樣，在現場裹足不前，不知該如何前往目的地；夫妻倆後來看到正在簽巡的捷警曾家川、李錦坤，拿著手中的地圖詢問警方。
警方當下聽不懂日文，靈機一動先用手機翻譯軟體及簡單英文溝通，獲知夫妻倆想前往音浪塔，研判2人提早下站才迷路。
警方向仙波洋夫妻說明音浪塔正確位置後，深怕2人路況不熟會再度迷路，遂主動陪同夫妻倆搭輕軌到「真愛碼頭站」，夫妻倆順利抵達音浪塔後，滿還感激地和警方握手致意，並要求和員警合影，作為來台旅遊的紀念。
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