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無照男開賓士疑忘轉彎衝撞路邊店家 肇事後自行離去未處理

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮區中豐路上，1名無照的24歲劉姓男子駕駛賓士白色轎車，由延平路往楊梅方向行駛，其稱轉彎半徑過大撞到路邊民宅攤車及汽機車，事後劉男與友人步行離去，詳細肇事責任釐清中；不過劉男肇事後未依規定處置逃逸，將處1000元以上3000元以下罰鍰，並1至3個月內不得考照。

平鎮警分局表示，本月7日清晨5時許，劉男由延平路往楊梅方向行駛，其稱因轉彎角度過大，導致自撞路邊民宅、攤車及停放在路旁汽機車。

只見整排約4個店家的冰箱攤車，不僅翻倒在地更嚴重變形，而劉男車輛保險桿掉落，車頭右邊嚴重凹毀，地上碎片散落一地，現場慘不忍賭。

事故發生後劉男與車上男性友人未受傷逕行離開現場，經警方通知，劉男於8日下午4時許到案說明，稱因無照駕駛，因此害怕才決定逃離現場，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

平鎮警分局表示，因劉當下肇事後直接離去，隔日才做筆錄，因此是否有酒駕之嫌，無法檢測；未依規定處置者而逃逸已依道路交通管理處罰條例第62條第1項舉發，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月。

不過劉男無照，因此依道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款，處6000元至1萬2000元罰鍰；而吊扣駕照部分則改為1至3個月內不得考照。

劉男車輛保險桿掉落，車頭右邊嚴重凹毀，地上碎片散落一地，現場慘不忍賭。記者翁唯真／翻攝
劉男車輛保險桿掉落，車頭右邊嚴重凹毀，地上碎片散落一地，現場慘不忍賭。記者翁唯真／翻攝
劉男失控衝撞，只見整排約4個店家的冰箱攤車，不僅翻倒在地更嚴重變形。記者翁唯真／翻攝
劉男失控衝撞，只見整排約4個店家的冰箱攤車，不僅翻倒在地更嚴重變形。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮區中豐路上，1名無照劉姓男子駕駛賓士白色轎車，其稱轉彎半徑過大撞到路邊民宅攤車及汽機車，現場杯盤狼籍。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮區中豐路上，1名無照劉姓男子駕駛賓士白色轎車，其稱轉彎半徑過大撞到路邊民宅攤車及汽機車，現場杯盤狼籍。記者翁唯真／翻攝

駕照 賓士

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