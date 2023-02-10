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下雨煞車打滑釀3警車追撞 5警輕傷送醫無礙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水警分局三輛警備車，今天下午從桃園蘆竹海湖靶場，開警車準備返回淡水，途中行經八里區台61線八里1匝道出口前，疑因天雨路滑加上視線不佳，釀3輛警備車追撞意外，所幸未波及其他路過人車，現場5名員警受到輕傷，肇車駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

經調查，今天中午，淡水警分局部分員警，前往桃園蘆竹海湖靶場，參與手槍訓練。約莫下午3時25分左右，眾警結束手槍訓練，各自開車準備返回駐地。途中行經八里區台61線八里1匝道出口前。

劉姓警員（40歲）疑因天雨路滑視線不佳，他急踩煞車之際，輪胎打滑往前追撞2輛警備車，導致3輛警備車追撞一塊，造成謝姓女警（26歲）嘴巴擦挫傷、葉姓男警（26歲）頭部擦挫傷、許姓男警（48歲）手部擦傷送醫急救後沒有大礙；另王姓男警（23歲）頭部擦傷、林姓男警（30歲）右手擦傷及左膝紅腫，自行包紮拒絕送醫。

淡水警分局長陳保緒知悉，偕同督察組長黃一芳，到醫院慰問受傷員警。肇事員警沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬仍待釐清。

今天下午，新北市淡水警分局三輛警備車，在八里區台61線八里1匝道出口前追撞，造成5名員警輕傷，肇車駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市淡水警分局三輛警備車，在八里區台61線八里1匝道出口前追撞，造成5名員警輕傷，肇車駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市淡水警分局三輛警備車，在八里區台61線八里1匝道出口前追撞，造成5名員警輕傷，肇車駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市淡水警分局三輛警備車，在八里區台61線八里1匝道出口前追撞，造成5名員警輕傷，肇車駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警分局長陳保緒（圖中）前往醫院探視受傷員警。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警分局長陳保緒（圖中）前往醫院探視受傷員警。記者曾伯愷／翻攝

淡水

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