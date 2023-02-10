警署重申與特定對象交往 「原則禁止，因公許可」

警政署今天下午指出，近日各警察機關發生多起警察人員與特定對象接觸交往、邀約飲宴情事，卻因沒有落實相關報備程序，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，引發社會大眾對警察人員執法公正性與維護社會治安疑慮。

警政署函訂「警察人員與特定對象接觸交往規定」及相關報備標準作業流程，明確規範警察人員與特定對象接觸交往的方式、地點、禁制規定等，目的是保障員警權益及保護員警接觸交往時避免觸法，能勇於任事執行職務，避免與特定對象不當接觸交往，員警的報備程序，不會做為不良考核紀錄或管制升遷參考依據。