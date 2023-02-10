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警署重申與特定對象交往 「原則禁止，因公許可」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天下午指出，近日各警察機關發生多起警察人員與特定對象接觸交往、邀約飲宴情事，卻因沒有落實相關報備程序，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，引發社會大眾對警察人員執法公正性與維護社會治安疑慮。

警政署函訂「警察人員與特定對象接觸交往規定」及相關報備標準作業流程，明確規範警察人員與特定對象接觸交往的方式、地點、禁制規定等，目的是保障員警權益及保護員警接觸交往時避免觸法，能勇於任事執行職務，避免與特定對象不當接觸交往，員警的報備程序，不會做為不良考核紀錄或管制升遷參考依據。

警政署重申，警察人員因公務上必要，需與特定對象接觸交往時，應遵循「原則禁止，因公許可」原則，採「事前申准，事後報告」方式辦理，如有員警在不知情狀況下，與特定對象接觸交往，知情後，應立即將接觸交往經過報告陳核，千萬不要便宜行事或未落實報備機制，以維警紀，樹立警察人員嚴正執法及廉能典範。

警政署重申，警察人員因公務上必要，需與特定對象接觸交往時，應遵循「原則禁止，因公許可」原則，採「事前申准，事後報告」方式辦理。記者廖炳棋／翻攝
警政署重申，警察人員因公務上必要，需與特定對象接觸交往時，應遵循「原則禁止，因公許可」原則，採「事前申准，事後報告」方式辦理。記者廖炳棋／翻攝

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