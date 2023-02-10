警搜查旅社房客持毒 女通緝犯心虛3樓跳下命危

新北市三重區黃姓女通緝犯，今天下午與楊姓男友攜帶毒品，入宿新北市三重區正義北路一家旅社。警方獲報派員到場，黃女心虛從三樓跳下，當場頭後血腫、耳漏，緊急送醫急救未脫離險境。目前警已查扣毒品，帶回楊男返所調查釐清，朝毒品罪嫌偵辦。

經調查，黃姓女子（43歲）因槍砲案件，被新北地檢署發布通緝。今天下午4時許，黃女與楊姓男友（45歲）帶著毒品安非他命、K他命，投宿新北市三重區正義北路上一家旅社。

轄區警方獲報有人持毒派員前往查察，於房外按門鈴準備盤查之際，黃女一時心虛，從3樓處往下一跳落地，當場頭後方血腫、耳漏，緊急協助她送醫急救未脫離險境。目前警方於租房內，搜扣毒品安非他命、K他命，帶回楊男返回派出所釐清，將朝毒品罪嫌偵辦。

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安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980 新北市三重區正義北路某家棟旅社3樓，今天下午驚傳有女子墜落，目前警方正在調查釐清原因。記者曾伯愷／攝影 新北市三重區黃姓女通緝犯，遇警臨檢心虛從三樓跳下，當場頭後血腫、耳漏，緊急送醫急救未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝

新北市三重區黃姓女通緝犯，遇警臨檢心虛從三樓跳下，當場頭後血腫、耳漏，緊急送醫急救未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝