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影／台南歸仁火燒車畫面曝光 整輛轎車起火爆炸有如火球
台南市歸仁區沙崙國中附近下午2時10分發生一起火燒車意外，51歲陳姓男子駕駛轎車沿高鐵二路由北往南行駛，行至在歸仁區高鐵二路近歸仁六路口，不明原因起火爆炸燃燒後自撞分隔島，陳雖從副駕駛座逃出趴在地上，仍慘遭大火紋身，當場不治。而轎車起火自撞畫面驚悚曝光。
案發後，歸仁警分局調閱周遭監視器後，發現該車行駛至在歸仁區高鐵二路近歸仁六路口，不明原因起火爆炸，如同一團火球燃燒後自撞分隔島，駕駛當場死亡。歸仁分局表示，全案正調查釐清中。
據調查，路過民眾發現有轎車自撞分隔島後車子起火，看到一個民眾從副駕駛座逃出來，趴在地上，附近民眾有拿滅火器協助滅火，消防人車抵達現場出水搶救，經救護人員檢視逃生者有傷燙的情形，接近時已無呼吸心跳。
案發時，民眾目視駕駛座車門緊閉，一度懷疑駕駛是否受困車內，經消防人員清查後，車上並無其他人員受困車內，而從副駕駛座方面逃出來，趴在地上者正是陳，但他慘遭大火紋身，明顯死亡，後續並未送醫。
歸仁警分局已著手調查這起火燒車事故原因外，通知家屬到場，並通報檢察官後，將進一步相驗，釐清死因。
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