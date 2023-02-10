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保二警員酒駕因2項交通違規遭攔 自家人發現臉紅慘了

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

保二總隊一名駐守在興達港火力發電廠的朱姓警員，7日晚間和高中同學餐敘後，8日凌晨酒駕返家時，因逆向又雙黃線紅燈迴轉，遭巡邏警撞見攔查，警方發現朱面帶酒容，查身分時，赫見是自家人，依公共危險罪嫌送辦；保二總隊指，已研議將朱警記一大過、調地處分。

據了解，該名朱姓警員在興達港火力發電廠服務，7日晚間和高中同學聚餐，席間喝了些許啤酒後，餐敘於8日凌晨結束，朱酒後駕車搭載友人開車上路，於零時23分許，行經永安區保安路與永安路口，逆向又雙黃線紅燈迴轉，當場被岡山警分局永安分駐所巡邏警網撞見。

警方當場將朱男轎車攔下盤查，朱打開車窗，警方詢問朱：「有沒有帶證件，你知道我為什麼攔你嗎？」駕駛一臉茫然未回答，員警告知「你逆向，再加上雙黃線迴轉」，警方見朱面帶酒容，研判他酒駕，要求他下車出示證件受檢。

朱下車後，才向自家人坦承自己是警察，岡山警方對自己人也未手軟，直接對朱施以酒測，結果酒測值超過每公升0.58毫克，當場將朱上銬，依公共危險罪嫌送辦；另依道路交通管理處罰條例對同車乘客開出可處罰6000元以上、1萬5000元以下的罰鍰。

查獲自家人酒駕，岡山分局應規定通報保二總隊；保二總隊警方指出，朱姓警員涉及酒駕行為，內部已決定先予以記一大過處分，並調離服務地，相關懲處將報總隊核定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保二總隊一名朱姓警員和高中同學餐敘後酒駕，因逆向、雙黃線迴轉被岡山警分局巡邏警方撞見攔查，查出朱警有酒駕行為，朱被記一大過及調地處分。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
保二總隊一名朱姓警員和高中同學餐敘後酒駕，因逆向、雙黃線迴轉被岡山警分局巡邏警方撞見攔查，查出朱警有酒駕行為，朱被記一大過及調地處分。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
保二總隊一名朱姓警員和高中同學餐敘後酒駕，因逆向、雙黃線迴轉遭岡山警分局巡邏警方攔查，查出朱警有酒駕行為。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
保二總隊一名朱姓警員和高中同學餐敘後酒駕，因逆向、雙黃線迴轉遭岡山警分局巡邏警方攔查，查出朱警有酒駕行為。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 警察

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