2名學童共乘電動輔助自行車遭貨車撞擊死亡 貨車2男受傷

嘉義縣太保市太保國小2名小六女童，下午2點半共乘電動輔助自行車，在太保嘉167縣道遭貨車撞擊，無生命跡象，連同貨車2名男子傷，共2死2傷，分別送嘉義長庚、榮醫及嘉基，傍晚2女童都死亡，貨車2名男子受傷。

下周一開學前，2名小六女童共乘電動輔助自行車車禍，警方說，未滿14歲禁止騎電動2輪車，電動輔助自行車時速15公里以下可以騎乘，依規定要戴安全帽。

消防人員將貨車副駕駛及女童送嘉義長庚，女童被正面撞擊全身傷勢嚴重，到院前死亡，急救無效；男副駕駛雙腳挫傷。另名女童送嘉義榮醫，傷重不治。男貨車駕駛送嘉基，額頭及腳受傷，留院觀察。

太保市嘉167縣道下午2點半，發生貨車撞雙載電動輔助自行車重大車禍，2名共乘電動輔助自行車小六學童遭強力衝擊，當場失去生命跡象，貨車失控將路旁路燈桿連根拔起後衝住田裡翻覆，2名男子都受傷送醫急救，事故原因警方調查釐清中。