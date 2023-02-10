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影／太保市2學童共乘電動輔助自行車遭貨車撞擊 到院前死亡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣太保市太保國小2名小六女童，下午2點半共乘微型電動2輪車，在太保嘉167縣道遭貨車撞擊，無生命跡象，連同貨車2名男子死傷，共4人死傷，分別送嘉義長庚、榮醫及嘉基。

下周一開學前，2名小六女童共乘電動輔助自行車車禍，教育處說，2名小六女童就讀太保國小，派老師陪伴協助家長，警方說，未滿14歲禁止騎電動2輪車，電動輔助自行車時速15公里以下可以騎乘。

消防人員將貨車副駕駛及女童送嘉義長庚，女童被正面撞擊全身傷勢嚴重，到院前死亡，急救無效；男副駕駛雙腳挫傷。另名女童送嘉義榮醫，男貨車駕駛送嘉基，當場無生命跡象。

太保市嘉167縣道下午2點半，發生貨車撞雙載電動輔助自行車重大車禍，2名共乘電動輔助自行車小六學童遭強力衝擊，當場失去生命跡象，貨車失控將路旁路燈桿連根拔起後衝住田裡翻覆，車上1人沒有生命跡，另1人受傷，送往醫院急救，事故原因警方調查釐清中。

警方初步調查，阮姓男子開車載著何姓同事，沿著嘉167縣道由南往北行駕後，撞到由產業道路出來的騎電動輔助自行車雙載小六女學生，再失控撞斷路燈桿。

嘉義縣太保市太保國小2名小六女童，下午2點半共乘微型電動2輪車，在太保嘉167縣道遭貨車撞擊，無生命跡象，連同貨車2名男子死傷，共4人死傷，分別送嘉義長庚、榮醫及嘉基。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市太保國小2名小六女童，下午2點半共乘微型電動2輪車，在太保嘉167縣道遭貨車撞擊，無生命跡象，連同貨車2名男子死傷，共4人死傷，分別送嘉義長庚、榮醫及嘉基。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市太保國小2名小六女童，下午2點半共乘微型電動2輪車，在太保嘉167縣道遭貨車撞擊，無生命跡象，連同貨車2名男子死傷，共4人死傷，分別送嘉義長庚、榮醫及嘉基。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣太保市太保國小2名小六女童，下午2點半共乘微型電動2輪車，在太保嘉167縣道遭貨車撞擊，無生命跡象，連同貨車2名男子死傷，共4人死傷，分別送嘉義長庚、榮醫及嘉基。記者魯永明／翻攝

嘉義 車禍

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