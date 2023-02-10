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竹縣23歲消防甜姐兒即刻救援 救回心肌梗塞「自家人」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

近來氣溫乍暖還寒，正是心肌梗塞好發時節，新竹縣政府消防局豐田消防分隊今天早上獲報有民眾胸痛嘔吐，有消防甜姐兒之稱的23歲消防員周奕君和學弟邱冠銘出勤，發現患者竟是分隊防火宣導志工的先生，接著以十二導程心電圖機監測後發現對方疑似心肌梗塞，經緊急送醫後直送心導管室，成功救回對方一命。

竹縣消防局指出，豐田消防分隊今天早上8時27分接獲報案，指現場有民眾胸痛求救，救護人員周奕君及邱冠銘到場後，患者坐在家門外椅子上直冒冷汗，表示肢體無力、胸口痛並延伸到肩膀，稍早也有嘔吐情形。

周奕君一聽直覺不對勁，立刻以隨車的12導程心電圖機監測，果然10秒後就出現疑似心肌梗塞的警訊，上傳醫師指導群組後也收到肯定的回覆。周奕君先穩定患者情緒，接著協助患者坐上擔架床，給予適當氧氣後迅速送中國醫藥大學新竹附設醫院救治。

周奕君說，早上到場發現患者是分隊防火宣導志工的先生嚇了一跳，但還是按平日訓練流程冷靜完成評估和後送。周奕君今年23歲，從事消防工作有3年資歷，她也提到，這次和工作滿3個月的學弟邱冠銘聯手出勤救回「自己人」，感到很欣慰。

中國醫藥大學急診室主任游俊豪指出，心肌梗塞的下一步往往就是邁向死亡，必須和時間搶命，患者送達急診10分鐘內須完成診斷、30分鐘內施行心導管手術、90分鐘內打通阻塞的血管後，危機才宣告解除；若心肌梗塞超過8小時，就會因為心臟肌肉缺血，導致肌肉壞死或纖維化，造成心臟缺損不可逆的後果。

游俊豪說，發生肌梗塞時最常出現的症狀是胸悶、胸痛、呼吸急促、肢體無力及冒冷汗，還有些人的疼痛會延伸到左肩或是背部，其中三高患者、有抽菸習慣、肥胖及有心臟疾病家族史等都屬高危險族群，如出現胸悶現象當感覺不適時，建議立即就醫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

消防員周奕君（左）和邱冠銘（右）皆為23歲，今天成功挽救心肌梗塞患者性命，周奕君有消防甜姐兒之稱。圖／新竹縣消防局提供
消防員周奕君（左）和邱冠銘（右）皆為23歲，今天成功挽救心肌梗塞患者性命，周奕君有消防甜姐兒之稱。圖／新竹縣消防局提供
消防員周奕君（右）和邱冠銘（中）透過12導程心電圖機即時偵測出疑似心肌梗塞的患者。圖／新竹縣消防局提供
消防員周奕君（右）和邱冠銘（中）透過12導程心電圖機即時偵測出疑似心肌梗塞的患者。圖／新竹縣消防局提供

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