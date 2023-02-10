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台中台74線太平段小貨車碰撞砂石車翻覆致2傷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市29歲夏姓男子今天近中午駕駛小貨車在台74線中彰快速道路太平段南下25.3公里處，因失控甩尾至中線車道，與同向砂石車碰撞後翻覆，夏姓貨車駕駛輕傷未送醫，徐姓男乘客手腳擦挫傷送醫，警方將調閱相關影像以釐清肇事原因。

警方說明，今天上午11時42分，夏姓男子駕駛小貨車沿台74線外車道往霧峰方向行駛，在南下25.3公里處失控甩尾至中線車道，與同向行駛中線車道的45歲邱姓男子駕駛的砂石車碰撞後翻覆。

太平警分局交通分隊到場發現，夏姓小貨車駕駛手腳輕微擦傷，未送醫。同車徐姓乘客手腳擦挫傷，送太平國軍總醫院就醫，無大礙。邱姓砂石車駕駛未受傷，夏、邱2男均無酒駕情事。該事故在中午12時19分處理完畢，現場恢復三線車道通行。

據了解，夏姓小貨車駕駛自稱，當時中線車道有輛車變換車道至前方，以致應變不急所致。

警方表示，將調閱相關影像以釐清肇事原因，並呼籲民眾行車應保持安全距離，且切勿任意變換車道，以維用路人安全。

台中市近中午一小貨車（右）在台74線太平段失控碰撞砂石車碰撞後翻覆。記者趙容萱／翻攝
台中市近中午一小貨車（右）在台74線太平段失控碰撞砂石車碰撞後翻覆。記者趙容萱／翻攝
台中市近中午一小貨車（左）在台74線太平段失控碰撞砂石車碰撞後翻覆。記者趙容萱／翻攝
台中市近中午一小貨車（左）在台74線太平段失控碰撞砂石車碰撞後翻覆。記者趙容萱／翻攝

車道 砂石 酒駕

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