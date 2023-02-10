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騎男友車返家...女超車自撞橋墩遭砂石車輾斃 驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓女子今午騎乘機車行經台北市大同區民權西路144巷口，欲超車到內側超越前方砂石車，卻撞上台北橋頭橋墩，倒地後遭砂石車輪輾斃，張女家屬獲悉十分悲痛，正從南部趕上台北，警詢後將依過失致死罪將砂石車駕駛送辦。

警方調查，28歲張女中午12時許騎乘機車，沿民權西路東往西方向行駛，經144巷口，欲超車到內側加速超越前方62歲陳男所駕砂石車，卻撞上台北橋頭橋墩，摔車倒地後遭砂石車車輪輾過，當場死亡。

據悉，張女家鄉在高雄，從事行銷工作，在台北市行天宮附近上班，平時居住新北市蘆洲區，今午騎乘男友的機車，往處所方向行駛，未料遭遇死劫，張女父母獲悉悲痛萬分，正從高雄北上，另有其他家屬已到警所釐清案情。

砂石車駕駛陳男平時專為工地載運廢料，中午案發時，他從台北市一處工地在廢料，要上環河北路前往士林區社子島的廢料處理場，沒想到途中發生事故。

警方表示，全案詢後將依過失致死罪嫌將陳男移送法辦。道路交通安全規則第94條規定，汽車行駛時駕駛人應注意車前狀況，及兩車併行之間隔，隨時採取必要安全措施；張女前方為砂石車，視線可能受遮蔽，容易發生意外，呼籲駕駛人行駛道路應與大型車輛保持安全距離，隨時注意車前路況，確保行車安全。

張女騎車欲超車時，撞上台北橋頭橋墩，摔車倒地後遭砂石車車輪輾過，當場死亡。記者李隆揆／翻攝
張女騎車欲超車時，撞上台北橋頭橋墩，摔車倒地後遭砂石車車輪輾過，當場死亡。記者李隆揆／翻攝

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