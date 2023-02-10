騎男友車返家...女超車自撞橋墩遭砂石車輾斃 驚悚畫面曝光

張姓女子今午騎乘機車行經台北市大同區民權西路144巷口，欲超車到內側超越前方砂石車，卻撞上台北橋頭橋墩，倒地後遭砂石車輪輾斃，張女家屬獲悉十分悲痛，正從南部趕上台北，警詢後將依過失致死罪將砂石車駕駛送辦。

警方調查，28歲張女中午12時許騎乘機車，沿民權西路東往西方向行駛，經144巷口，欲超車到內側加速超越前方62歲陳男所駕砂石車，卻撞上台北橋頭橋墩，摔車倒地後遭砂石車車輪輾過，當場死亡。

據悉，張女家鄉在高雄，從事行銷工作，在台北市行天宮附近上班，平時居住新北市蘆洲區，今午騎乘男友的機車，往處所方向行駛，未料遭遇死劫，張女父母獲悉悲痛萬分，正從高雄北上，另有其他家屬已到警所釐清案情。

砂石車駕駛陳男平時專為工地載運廢料，中午案發時，他從台北市一處工地在廢料，要上環河北路前往士林區社子島的廢料處理場，沒想到途中發生事故。