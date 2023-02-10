快訊

馬斯克個人推特流量下滑...工程師直言他「人氣下滑」被當場開除

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生太多次了

影／車手遭逮 求警連繫友人先到幼兒園幫忙接小孩

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方日前查獲3男1女共4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物，其中柯姓男子遭逮後，求員警幫忙連繫友人先到幼兒園接小孩，警詢後依法送辦。

新北市土城偵查隊今年1月間追查土城、板橋、樹林及中永和等地提領熱點，調閱大量監視器畫面，發現該詐騙集團由許姓少年（16歲）、王姓男子（39歲）及黃女（42歲）分別擔任提領車手或收款人員，再由車手頭柯姓男子（30歲）將詐騙得手贓款交付詐團上游。

警方查出該詐騙集團在新北各地共計提領87筆，金額高達222萬元，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，2月7日分別在台北市萬華區、基隆市等地將柯男等4人拘提到案，當場查扣大筆現金、手機及提領現金的金融卡及筆記型電腦等贓證物，警詢後依加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，許姓少年則送交新北地院少年法庭審理，並建請收容。

警方執行拘提時，柯男一度想使用手機，他表示，就讀幼稚園的小孩要放學下課，需要聯繫有人接送，還說，「被逮捕沒關係，但是小孩還是要有人接。」載返分局途中也不斷要求員警協助聯繫朋友，很怕太晚沒人去接小孩。

土城警方表示，全面圍堵攔截詐欺車手，打擊詐欺犯罪，守護民眾的財產安全，同時提醒家長如發現家中未成年少年有怪異行為，應多加關懷了解，避免誤入歧途自毀前途。

新北警方日前查獲詐騙集團車手王姓男子並現場搜查王男隨身包包。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前查獲詐騙集團車手王姓男子並現場搜查王男隨身包包。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前查獲4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前查獲4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前查獲4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前查獲4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手柯姓男子遭逮後，求員警幫忙連繫友人先到幼兒園接小孩。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手柯姓男子遭逮後，求員警幫忙連繫友人先到幼兒園接小孩。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 車手 贓款

延伸閱讀

影／詐騙新店婦121萬…警先抓取款車手 再抓幕後車手頭

影／土城警執行清源專案 清查出租套房逮2通緝還持毒

吳若權33萬粉絲團遭駭急報案 暖男警員揪甘心

獨／社會基層悲劇！家被斷水電瓦斯 土城夫妻雙死

相關新聞

車身全毀...台南近沙崙國中傳轎車自撞起火 5旬駕駛逃生後仍不治

台南市歸仁區沙崙國中附近下午2時16分發生一起火燒車意外，路過民眾發現有轎車自撞分隔島後車子起火，看到一個民眾逃出來趴在...

機車內側超車撞橋墩 28歲女騎士倒地遭砂石車輾斃

台北市大同區今午發生一起死亡車禍，張姓女子騎乘機車沿民權西路東往西方向行駛，在一處路口準備從車到內側超越前方砂石車，閃避...

同事沒坐過特斯拉…男酒駕載兜風 一出發就自撞釀3輕1重傷

邱姓男子今凌晨酒駕載送3名同事，行經台北市內湖區瑞光路時，失控衝上對向人行道，撞倒路樹，釀成車上3人輕傷、1人重傷，警方...

國一4車事故！高公局緩撞車左後遭曳引車撞歪 幸無人受傷

今天下午1點多，國一北上203公里處，發生4車事故，高公局事故處理小組駕駛緩撞車，在北向203.7公里處遭後方曳引車撞擊...

影／車手遭逮 求警連繫友人先到幼兒園幫忙接小孩

新北市警方日前查獲3 男1女共4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物，其中柯姓男子遭逮...

台南永康自行車騎士遭轉彎預拌車輾壓 當場死亡

台南市73歲許姓男子上午11點半左右，騎自行車經過永康區中華路與大橋二街口時，遭預拌混凝土車輾壓，消防隊到場時認定騎士已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦