影／車手遭逮 求警連繫友人先到幼兒園幫忙接小孩
新北市警方日前查獲3男1女共4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物，其中柯姓男子遭逮後，求員警幫忙連繫友人先到幼兒園接小孩，警詢後依法送辦。
新北市土城偵查隊今年1月間追查土城、板橋、樹林及中永和等地提領熱點，調閱大量監視器畫面，發現該詐騙集團由許姓少年（16歲）、王姓男子（39歲）及黃女（42歲）分別擔任提領車手或收款人員，再由車手頭柯姓男子（30歲）將詐騙得手贓款交付詐團上游。
警方查出該詐騙集團在新北各地共計提領87筆，金額高達222萬元，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，2月7日分別在台北市萬華區、基隆市等地將柯男等4人拘提到案，當場查扣大筆現金、手機及提領現金的金融卡及筆記型電腦等贓證物，警詢後依加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，許姓少年則送交新北地院少年法庭審理，並建請收容。
警方執行拘提時，柯男一度想使用手機，他表示，就讀幼稚園的小孩要放學下課，需要聯繫有人接送，還說，「被逮捕沒關係，但是小孩還是要有人接。」載返分局途中也不斷要求員警協助聯繫朋友，很怕太晚沒人去接小孩。
土城警方表示，全面圍堵攔截詐欺車手，打擊詐欺犯罪，守護民眾的財產安全，同時提醒家長如發現家中未成年少年有怪異行為，應多加關懷了解，避免誤入歧途自毀前途。
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