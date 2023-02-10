家長指女嬰遭悶死未關心 新北市府：聘律師協助

中央社／ 新北10日電

評鑑甲級的新北米綺托嬰中心去年有女嬰遭悶死，議員與女嬰母親今天指新北市府不聞不問，且社會局稽查完1個月內女嬰就死亡，稽查機制失靈。社會局說，已請專業律師協助訴訟。

新北市私立米綺托嬰中心胡姓托育員去年4月涉嫌悶死9個月大女嬰，負責人與托育員已遭新北地檢署起訴。檢方調查，去年4月12日下午，胡姓托育員哄9個月大徐姓女嬰睡覺時，把棉被覆蓋在女嬰口鼻上，且當時林姓負責人與林姓、劉姓托育員都在場，卻未能注意女嬰身體狀況，導致女嬰因頭部完全遭棉被覆蓋而窒息身亡。

民進黨籍新北市議員黃淑君、李宇翔今天偕同女嬰的邱姓母親在新北市議會會議室召開記者會，指冷血的新北市政府事發至今不聞不問，沒協助家長向業者提出任何賠償要求，也沒稽查同一負責人的其他機構。

黃淑君與李宇翔說，社會局有核發評鑑等級的責任，邱姓母親在信任米綺托嬰中心拿到「甲級評鑑」的情況下送托，但社會局去年3月19日剛完成稽查，孩子4月12日就不幸去世，質疑稽查是否淪於形式，甚至照劇本操演，「這不是督導不周那什麼是督導不周」，另外，新北市府社會局網站的托嬰中心評鑑報告已有1年半沒更新。

黃淑君與李宇翔認為，新北市府社會安全網完全失靈，新北市長侯友宜應道歉、社會局長張錦麗下台負責。

新北市政府社會局副局長吳淑芳表示，事發後立即成立專案小組積極介入處理，除對米綺托嬰中心和胡姓托育員依違反兒權法祭出最高罰鍰新台幣24萬元的處分，並勒令歇業外，托育人員未來不得再從事相關服務，米綺托嬰中心去年6月底已歇業。

吳淑芳說，社會局有主動提供邱姓母親法律協助，除聘請專業兒保律師協助打官司，並幫忙申請法律扶助，安排法律諮詢，讓家長了解司法權益，另提供心理諮商輔導，期望母親早日走出傷痛。

至於評鑑部分，吳淑芳表示，是依中央法規每3年辦理1次，米綺最後一次評鑑為民國107年，109、110年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，延到111年9月進行，並將監視器抽查列為評鑑指標，但米綺已於111年6月底歇業。

對於社會局3月前往稽查，女嬰卻在4月就死亡，社會局兒童托育科長林秀穗說，從109年起按人力與時段實施無預警稽查，平均1年稽查2到3次，去年3月稽查時沒發現異狀。另外，去年4月到現在已針對米綺負責人及他家人另外設立的托嬰中心各稽查18次，今後仍會持續不定期稽查，避免類似事件再發生。

吳淑芳表示，案發後張錦麗及自己分別在去年6月及7月召開2次說明檢討會議，除邱姓母親出席外，立法委員王婉諭助理、中華民國兒童權益促進會理事長王薇君及犯罪者保護協會新北分會等都有分別與會，機構負責人也當場道歉。

托育

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