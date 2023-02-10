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黑鷹直升機暗夜拂曉出勤 協助幼童和巡水村民送醫

中央社／ 台東縣10日電

內政部空勤總隊黑鷹直升機10日清晨出勤，到台東縣延平鄉紅葉溪谷吊掛救援，將47歲胡姓巡水村民轉送台東馬偕醫院救治。（空勤總隊提供） 中央社
內政部空勤總隊黑鷹直升機10日清晨出勤，到台東縣延平鄉紅葉溪谷吊掛救援，將47歲胡姓巡水村民轉送台東馬偕醫院救治。（空勤總隊提供） 中央社

內政部空勤總隊黑鷹直升機昨晚和今晨出勤，分別從綠島和延平鄉將2歲女童、47歲胡姓巡水村民轉送台東馬偕醫院救治。

昨晚10時許駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊編號NA-703黑鷹直升機直奔綠島載回病患；今天清晨同架黑鷹6時許再度飛奔延平鄉紅葉溪谷吊掛傷患轉送醫院。

第3隊今天上午發布新聞稿表示，昨日晚上10時許接獲總隊勤務指揮中心通知，綠島2歲賴姓女童因發燒、缺水性熱衰竭經綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。接獲總隊下令後即刻派遣UH-60M型（黑鷹）編號NA-703機執行任務，深夜11時26分返回台東豐年機場將女童交由救護人員轉送醫院實施後續治療。

今天清晨6時5分再接獲通知於延平鄉47歲胡姓民眾，因疑似腰椎受傷無法行走，申請直升機協同消防署特搜隊執行後送任務，順利將傷患吊掛送到豐年機場轉送台東馬偕醫院醫治。

台東縣消防局勤務中心表示，凌晨胡男和村民一起進入山區巡察部落灌溉和飲用的山泉水，勤務中心接獲胡姓男子友人求救，指胡男從2層樓高的山壁跌落到溪谷，無法行走。

台東 黑鷹直升機 綠島

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