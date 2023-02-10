竹南大埔透天厝4樓火災 1人受困5樓頂陽台被順利救出

苗栗縣竹南鎮大埔重劃區一處社區透天住宅，今天上午發生住宅火警，有1人受困5樓頂陽台來不及下樓逃出，幸最後平安由消防隊員救出，輕微嗆傷拒絕就醫，火勢迅速撲滅後，清查火場確定再無人員傷亡，起火原因調查中。

苗栗縣政府消防局今天上午7點34分，接獲報案指竹南科學園區旁的竹南鎮大埔一街有住宅火警發生，現場有民眾受困，指揮中心立即派遣竹南、頭份、造橋及後龍人車前往搶救。