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竹南大埔透天厝4樓火災 1人受困5樓頂陽台被順利救出
苗栗縣竹南鎮大埔重劃區一處社區透天住宅，今天上午發生住宅火警，有1人受困5樓頂陽台來不及下樓逃出，幸最後平安由消防隊員救出，輕微嗆傷拒絕就醫，火勢迅速撲滅後，清查火場確定再無人員傷亡，起火原因調查中。
苗栗縣政府消防局今天上午7點34分，接獲報案指竹南科學園區旁的竹南鎮大埔一街有住宅火警發生，現場有民眾受困，指揮中心立即派遣竹南、頭份、造橋及後龍人車前往搶救。
消防人車趕抵現場，發現火災住宅為一棟5樓透天厝，4樓後側冒出火煙，有1人在五樓頂陽台關門待救，立即拉水線入內灌救，順利將受困民眾平安引導下樓救出，並於半小時後將火勢撲滅。經初步調查，起火位置為4樓後側房間，燃燒面積約4坪，起火原因有待釐清。
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