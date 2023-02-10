機車騎士經南港自摔倒地送醫不治 死因有待檢警相驗釐清
李姓男子今凌晨騎乘機車行經台北市南港區市民大道七段，因不明原因自摔倒地，救護人員到場時李男已無呼吸心跳，送醫急救仍不治身亡，確切死因有待檢警進一步釐清。
警方調查，47歲李男是一般上班族，昨深夜下班後獨自騎車返家，沿市民大道七段西往東方向行駛時，突然因不明原因向右偏駛、自摔倒地，救護人員到場時李男無呼吸心跳，但見其臉部有明顯外傷，未大量出血，立刻展開急救，並將其送往國泰醫院救治，醫院凌晨2時13分仍宣告李男不治。
警方介入後發現，唯一拍攝到李男肇事經過的監視器畫面顯示，李男車速不快，但倒地時關鍵畫面恰好被路旁號誌燈桿擋住；案發時騎在李男後方的騎士說，全程未碰撞到李男，李男就突然向右偏，旋即倒地摔車。
據悉，李男家屬到案說，李男有高血壓病史，不知肇事原因及死因是否與疾病有關；警方表示，醫院尚無法確定李男確切死因，已抽血檢測李男酒測值，正函文確認中，後續將報請檢方相驗，進一步釐清李男死因。
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