吃完麻油雞上路 自撞翻車酒測值0.38遭法辦
台北市中正二警分局日前接獲報案，羅斯福路4段與基隆路4段交岔口發生自小客車自撞事故，警方到場發現余姓女子（35歲）駕車沿羅斯福路四段北往南方向時，前車頭擦撞路口圓環後失控翻覆，差點波及路上行車。
交通分隊警員楊福財到場，現場一片狼藉，余女已自行爬出車外，身體有多處擦傷，沒有生命危險。警方實施酒測，發現余女酒測值高達0.38Mg/L，余女自承在新北市三重區朋友家中，剛吃完麻油雞但沒有飲酒，食物內添加的米酒導致酒測值超標，全案依違反公共危險罪移送法辦。
警方呼籲，近期天候寒冷，許多民眾都想來碗熱呼呼的麻油雞，不過若食用以酒精烹飪的食物再開車或騎車上路，恐涉嫌酒後駕車，民眾務必當心，不要以身試法害人又害已。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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