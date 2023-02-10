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台東男子山區溪谷接管線跌傷 黑鷹直升機救援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣延平鄉今早1名胡姓男子前往溪谷水源地接管線時，不慎跌傷造成腰椎受傷無法行走，緊急申請空勤黑鷹直升機，協同特搜隊將胡男吊掛後送醫院，幸無生命危險。

空勤總隊第三大隊第三隊上午6點多，接獲勤務指揮中心通知延平鄉紅葉溪谷有男子因疑似腰椎受傷無法行走，受困在山區溪谷裡需要救援，即派出編號NA-703執行任務。

黑鷹直升機於7點半抵達目標區，並由特搜隊接觸傷患，給予固定擔架上後，飛行員穩定操作直升機完成吊掛作業，8點17分順利降落豐年機場，再由人員後送馬偕醫院就醫。

據了解，胡男今早獨自前往紅葉溪水源地接管線，未料不慎跌倒，造成腰椎受傷無法行走，打電話對外求援，但因溪谷地勢一般救護車輛無法抵達，因轉向申請空勤求援。

台東縣延平鄉今早1名胡姓男子前往溪谷水源地接管線時，不慎跌傷造成腰椎受傷無法行走，緊急申請空勤黑鷹直升機，協同特搜隊將胡男吊掛後送醫院，幸無生命危險。圖／空勤總隊提供
台東縣延平鄉今早1名胡姓男子前往溪谷水源地接管線時，不慎跌傷造成腰椎受傷無法行走，緊急申請空勤黑鷹直升機，協同特搜隊將胡男吊掛後送醫院，幸無生命危險。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 空勤總隊

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