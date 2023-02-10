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台中老婦暈眩受困公園廁所 警機靈破門救命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名老婦人受困公廁內，警方破門與消防員協助將老婦送醫。記者趙容萱／翻攝
台中一名老婦人受困公廁內，警方破門與消防員協助將老婦送醫。記者趙容萱／翻攝
台中市一名六旬老婦人日前到大肚運動公園運動後如廁，突然暈眩癱軟在地，受困公廁內，經民眾報警，烏日分局大肚分駐所警員謝馨緯到場後，當機立斷使用警棍破門，並通知消防救護員到場協助送醫。婦人及家屬對警消協助表達十分感激。

謝馨緯說明，他到場敲門後，廁所內明顯傳出有婦人有氣無力的哀嚎、求救，本想撞開廁所門，但怕婦人二次受傷，因此一面安撫受困的婦人，一邊查看門鎖間隙，隨後以警棍打開廁所門，順利協助老婦就醫，所幸老婦經護送到醫院就醫檢查後無大礙。

老婦表示，她有慢性疾病，當天到公園運動後上廁所時，突然全身癱軟受困，在公園廁所地上，幸好員警及時趕到協助破門協助就醫。老婦及其家屬對於員警機靈破門並協助護送就醫深表感激。

大肚分駐所所長劉峪銓呼籲民眾，長者單獨外出運動時應注意身體狀況，如有不適情形，應避免單獨一人外出以確保自身安全。

台中市 公廁

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