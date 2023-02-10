中醫師針灸刺破血管釀血胸肺塌 患者引流1000毫升血水保命

台中吳姓女中醫師替蔡姓病患治療腰痠背痛時，使用針灸下針卻未注意，因刺穿蔡的肋膜血管引發血胸，蔡離開診所半小時就呼吸疼痛，深夜送急診確認氣血胸連忙引流1000毫升血水、開刀切除肺塌陷及沾黏，檢方認為吳女施針未注意和蔡傷勢有因果關係，偵結依過失傷害罪嫌起訴她。

檢方查，吳姓醫師（34歲）2021年12月13日因蔡女腰痠背痛上門求診，吳觸診後決定替她針灸治療，過程卻疏於未注意，將針刺傷蔡的肋膜血管引發血胸，蔡當下感到不適回家更呼吸疼痛更加嚴重，隔天凌晨送急診時因病況急劇惡化一度呼吸困難。

蔡女經醫院檢查X光檢查發現，其右肺氣胸經插管引流1000毫升血水、緊急輸血，並檢查出右肋膜腔有大量積、右下肺葉塌陷，後再經全身麻醉手術切除部分右肺及沾黏，直到同月21日蔡女才出院，蔡並對吳姓醫師提告過失傷害罪嫌。

檢方訊時，吳女表示當天對蔡的腰部、臀部及背部針灸，施針穴位包括風池、曲桓、天宗、大腸俞、關元俞、氣海俞、秩邊、環跳及華佗夾脊等，並在針灸過程蔡有反應其膏肓穴位有痛感。

檢方比對當天蔡女到中醫看診病例、醫療收據等，和吳姓醫師稱針灸位置相符；另蔡女針灸造成氣血胸，到院也表示針灸離開後不舒服、呼吸會痛且呼吸困難。

替蔡女開刀的醫院也證稱，蔡女針灸後氣促不斷、呼吸困難，符合文獻記載針刺後導致氣胸症狀，加上蔡無吸菸、肺部病史，緊急氣胸是在針灸後30分鐘內出現，到急診室確認病症也是4小時內，可證明吳姓醫師針灸和蔡氣血胸有因果關係。