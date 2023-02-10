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另類報案！吸蜜鸚鵡站交警肩膀不走 跟回派出所順利找到主人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民二警分局交通分隊警員洪育聰，前天下午在自由二路處理車禍，突然一隻「吸蜜鸚鵡」飛來，停在他的肩膀上，無論他怎麼動，鸚鵡就是不肯飛走，狀似想「報案」；洪警將「不速之客」載到派出所求助，警方上網貼文尋鳥主人，順利讓牠重回主人懷抱。

三民二分局民族路派出所警員林長晏、李維，前天下午3時許，擔服值班、備勤勤務時，交通分隊警員洪育聰突然走進派出所，向自家人「求救」，表示在自由二路處理車禍時，突然有鸚鵡站在他肩膀上，一動也不動，請求值班員警協助查看看有無失主報案。

員警見鸚鵡「黏」在洪警肩膀，狀似想報案，觀察發現是一隻羽色鮮艷的「吸蜜鸚鵡」，鸚鵡不怕生，且腳上有腳環，研判是有飼主飼養。

警方認為鸚鵡可能飛離家迷途，腳環上有主人的手機號碼，但看不清楚。正打算透過臉書社團「小小鳥兒要回家」貼文協尋時，看到45歲洪姓飼主發文指吸蜜鸚鵡「古錐」飛離家失蹤的貼文，比對後，發現站在交警肩膀上「報案」的可能就是「古錐」，遂聯絡洪男。

洪男到派出所見到心愛的「古錐」，馬上將「古錐」抱在懷中親吻，開心地一度哽咽說，「以為找不回來了」。

洪男告知警方，「古錐」養了1年多的時間，7日下午4時許，發現牠從自立一路住家陽台飛走，即四處貼文協尋，因先前帶牠外出遊玩時，「古錐」都會站在他的肩膀上，可能飛出家，玩累了才停在警察肩膀上，感謝警方協助，讓他和「古錐」團圓。

高雄迷途的吸蜜鸚鵡，停在交警肩膀上，交警求助三民二警分局民族路派出所，警方等候主人前來時，鸚鵡不怕生停在員警手上。記者石秀華／翻攝
高雄迷途的吸蜜鸚鵡，停在交警肩膀上，交警求助三民二警分局民族路派出所，警方等候主人前來時，鸚鵡不怕生停在員警手上。記者石秀華／翻攝
高雄迷途的吸蜜鸚鵡，羽色鮮艷、不怕生，停在交警肩膀上，三民二警分局民族路派出所員警助牠找回主人。記者石秀華／翻攝
高雄迷途的吸蜜鸚鵡，羽色鮮艷、不怕生，停在交警肩膀上，三民二警分局民族路派出所員警助牠找回主人。記者石秀華／翻攝
高雄一隻「吸蜜鸚鵡」飛到處理車禍的三民二警分局交通分隊警員肩膀上，狀似想「報案」，警方將牠載到民族路派出所，找自家人求救。記者石秀華／翻攝
高雄一隻「吸蜜鸚鵡」飛到處理車禍的三民二警分局交通分隊警員肩膀上，狀似想「報案」，警方將牠載到民族路派出所，找自家人求救。記者石秀華／翻攝
高雄一隻「吸蜜鸚鵡」飛到處理車禍的三民二警分局交通分隊警員肩膀上，狀似想「報案」，警方將牠載到民族路派出所求救，警方順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄一隻「吸蜜鸚鵡」飛到處理車禍的三民二警分局交通分隊警員肩膀上，狀似想「報案」，警方將牠載到民族路派出所求救，警方順利找到主人。記者石秀華／翻攝
高雄一隻「吸蜜鸚鵡」飛到處理車禍的三民二警分局交通分隊警員肩膀上「報案」，民族路派出所員警協助牠和主人團聚，飼主臉書貼文感謝警方。記者石秀華／翻攝
高雄一隻「吸蜜鸚鵡」飛到處理車禍的三民二警分局交通分隊警員肩膀上「報案」，民族路派出所員警協助牠和主人團聚，飼主臉書貼文感謝警方。記者石秀華／翻攝

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