另類報案！吸蜜鸚鵡站交警肩膀不走 跟回派出所順利找到主人

高雄市三民二警分局交通分隊警員洪育聰，前天下午在自由二路處理車禍，突然一隻「吸蜜鸚鵡」飛來，停在他的肩膀上，無論他怎麼動，鸚鵡就是不肯飛走，狀似想「報案」；洪警將「不速之客」載到派出所求助，警方上網貼文尋鳥主人，順利讓牠重回主人懷抱。

三民二分局民族路派出所警員林長晏、李維，前天下午3時許，擔服值班、備勤勤務時，交通分隊警員洪育聰突然走進派出所，向自家人「求救」，表示在自由二路處理車禍時，突然有鸚鵡站在他肩膀上，一動也不動，請求值班員警協助查看看有無失主報案。

員警見鸚鵡「黏」在洪警肩膀，狀似想報案，觀察發現是一隻羽色鮮艷的「吸蜜鸚鵡」，鸚鵡不怕生，且腳上有腳環，研判是有飼主飼養。

警方認為鸚鵡可能飛離家迷途，腳環上有主人的手機號碼，但看不清楚。正打算透過臉書社團「小小鳥兒要回家」貼文協尋時，看到45歲洪姓飼主發文指吸蜜鸚鵡「古錐」飛離家失蹤的貼文，比對後，發現站在交警肩膀上「報案」的可能就是「古錐」，遂聯絡洪男。

洪男到派出所見到心愛的「古錐」，馬上將「古錐」抱在懷中親吻，開心地一度哽咽說，「以為找不回來了」。