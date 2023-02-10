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賊星該敗！慣竊缺錢動歪腦筋偷車 得手2小時就遭逮
雲林斗六一名48歲許姓男子缺錢花用，因知悉前老闆的駕車習慣，於是動了歪腦筋偷車，失主張姓男子發現生財的小貨車不見，緊急報案，警方調監視器畫面以車追人，果真在市區一處路旁找到車，當場人贓俱獲，移送法辦。
據悉，許男曾受雇於張男，深知前老闆習慣把車停在某處，車上並會放置備份鑰匙，他日前因缺錢，到停車處竊取該部自小貨車，還將車上的空氣壓縮機變賣至資源回收場，得手近2000元。
張姓車主發現小貨車失竊，前天上午慌慌張張向斗六派出所報案，警方調閱車行軌跡及路口監視器，研判該車停留位置約在中興路一帶，中午12時許當場攔查到人車帶回，訊後依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。
張姓車主報案後2小時接到小貨車已被尋獲，破涕為笑直呼「太神奇了！」對於竊賊繩之以法也鬆了一口氣，終於不用再掛心擔憂往後該如何養家。
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