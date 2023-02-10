喑啞男街頭迷途受傷 豐原警比手畫腳助返家

警方以比手畫腳方式，協助52歲姚姓瘖啞男子返家。圖／讀者提供 台中市豐原區52歲姚姓瘖啞男子迷途跌坐受傷在路旁，路過熱心民眾見狀協助報警，警方到場比手畫腳與姚男溝通，順利透過男子口袋一張理髮廳卡片聯繫上家屬，協助他平安返家。

前天下午1點多，豐原警分局豐東派出所員警林康勳、廖天豪獲報，南陽國小旁有名男子跌倒，神色慌張且不知所措地徘徊疑似迷途，但旁人皆無法與他順利交談。

警方到場發現該名姚姓男子是位喑啞人士，再向報案民眾詢問，才了解姚男剛在路旁跌倒，似乎有受傷且不知自己身處何處，報案民眾想幫忙卻不知如何協助，只好請警方到場。

警方透過比手畫腳方式與姚溝通，但嘗試許久皆無法順利「對話」，當下靈機一動，想到用手比出卡片的形狀，姚男從身上拿出1張理髮廳卡片，警方憑藉著一線希望撥號，對方竟果真認識姚男且知道其姓名與家人。

警方透過對方提供的資料，聯繫上姚男父親，雙方相約在豐原醫院見面，姚男父親到場後十分感謝警方協助，並說姚男已出門許久，正擔心要不要尋求警方協助，就接獲員警來電，這放下心中大石。

豐原分局分局長劉其賢表示，民眾家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，有助警方迅速確認走失者身分及通知家屬。