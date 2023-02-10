快訊

NBA／湖人再度出手補強禁區 送走貝佛利迎班霸

美國傳奇作曲家伯特巴卡拉克辭世 享耆壽94歲

遭停權後兩年「他回來了」川普重獲臉書、IG使用權限

喑啞男街頭迷途受傷 豐原警比手畫腳助返家

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

警方以比手畫腳方式，協助52歲姚姓瘖啞男子返家。圖／讀者提供
警方以比手畫腳方式，協助52歲姚姓瘖啞男子返家。圖／讀者提供
台中市豐原區52歲姚姓瘖啞男子迷途跌坐受傷在路旁，路過熱心民眾見狀協助報警，警方到場比手畫腳與姚男溝通，順利透過男子口袋一張理髮廳卡片聯繫上家屬，協助他平安返家。

前天下午1點多，豐原警分局豐東派出所員警林康勳、廖天豪獲報，南陽國小旁有名男子跌倒，神色慌張且不知所措地徘徊疑似迷途，但旁人皆無法與他順利交談。

警方到場發現該名姚姓男子是位喑啞人士，再向報案民眾詢問，才了解姚男剛在路旁跌倒，似乎有受傷且不知自己身處何處，報案民眾想幫忙卻不知如何協助，只好請警方到場。

警方透過比手畫腳方式與姚溝通，但嘗試許久皆無法順利「對話」，當下靈機一動，想到用手比出卡片的形狀，姚男從身上拿出1張理髮廳卡片，警方憑藉著一線希望撥號，對方竟果真認識姚男且知道其姓名與家人。

警方透過對方提供的資料，聯繫上姚男父親，雙方相約在豐原醫院見面，姚男父親到場後十分感謝警方協助，並說姚男已出門許久，正擔心要不要尋求警方協助，就接獲員警來電，這放下心中大石。

豐原分局分局長劉其賢表示，民眾家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，有助警方迅速確認走失者身分及通知家屬。

警察

延伸閱讀

遛鳥男躲暗巷「褲子卡腿」 屋主氣炸報案

豐原車禍機車騎士遭賓士車撞死 家屬PO網求影像查真相

豐原市場偷油豆腐2袋鳳梨1箱 婦人1小時內被逮

影／春節近尾聲 台中豐原惡火奪走七旬老母 身障兒悲痛

相關新聞

特斯拉撞倒路樹衝上人行道 釀3輕傷1重傷送醫救治

台北市內湖區瑞光路凌晨發生車禍事故，一輛特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階，車上右前座1名男子重傷失去...

台中休旅車撞飛行人 駕駛：癲癇發作失去意識

台中市南屯區向心路、南屯路口今晚8點多發生驚悚車禍，廖姓男子自稱駕駛休旅車突癲癇發作失去意識，整輛車衝往對向撞飛楊姓女路...

喑啞男街頭迷途受傷 豐原警比手畫腳助返家

台中市豐原區52歲姚姓瘖啞男子迷途跌坐受傷在路旁，路過熱心民眾見狀協助報警，警方到場比手畫腳與姚男溝通，順利透過男子口袋...

影／共享機車？ 失竊機車2天內竟有不同國籍三騎士騎過

柬埔寨鍾姓女子本月7日將機車借給菲律賓男性友人，停放在台南西港堤岸道路未將鑰匙取下遭竊，報警通報協尋，昨天下午4時機車在...

影／另類象棋玩起來 警查公園6人聚賭送辦裁處

新北市三重警分局，昨天中午獲報，碧華公園內疑有人聚賭，經派員前往查察，果見現場有6人在公園內玩另類象棋「士九」，連同賭資...

廣角鏡／台中5車連環撞 4人受傷

台中清水區昨天發生五車碰撞車禍，一輛載運廢鐵的聯結車開到臨港路時，因變換車道後追撞前方待左轉的油罐車，再撞前方砂石車，砂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦