影／共享機車？ 失竊機車2天內竟有不同國籍三騎士騎過

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

柬埔寨鍾姓女子本月7日將機車借給菲律賓男性友人，停放在台南西港堤岸道路未將鑰匙取下遭竊，報警通報協尋，昨天下午4時機車在中西區現蹤，市警二分局員警發現後緊急出勤，趁越南胡姓男子停等紅燈時前後包抄後逮捕。該車2天內連被3國騎士騎乘後仍尋獲，員警都說很少見。

第二分局民權派出所員警陳科志等人昨天下午3時許發現該機車正往市區移動，員警多人奔赴西門路四周搜尋，陳下午4時許在金華路3段道路發現該失竊機車從眼前經過，立即不動聲色尾隨，待其停等紅燈時前後包夾，隨即將其機車電源關閉及取下鑰匙。

「下車！」員警喝令，胡男一臉驚嚇，經查證為贓車，喝斥他蹲下受逮，後續又在身上起獲安非他命0.2公克，經帶回所內調查，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。全案依涉嫌竊盜罪、毒品危害防制條例等罪移送法辦。

警方調查，柬埔寨鍾姓女子將機車借給菲律賓男性友人，但因停放在西港堤岸道路未將鑰匙取下，7日下午6時遭竊報警處理，通報協尋。二分局民權派出所員警獲知協尋資訊後，善用警政系統、監視器等，直至昨天下午發現機車在市區現蹤，進而當場逮捕胡男。

同時，通知鍾女至派出所將機車領回，然而，該機車2天內輾轉由柬埔寨籍車主、借菲律賓籍朋友失竊，遭越南籍竊嫌騎乘代步，再為台灣警察尋回，物歸原主，員警說這可極為特殊的辦案經驗。

員警下午4時許在金華路3段道路發現該失竊機車從眼前經過，立即不動聲色尾隨，待其停等紅燈時前後包夾，當場逮捕越南籍胡姓竊賊。圖／讀者提供
員警下午4時許在金華路3段道路發現該失竊機車從眼前經過，立即不動聲色尾隨，待其停等紅燈時前後包夾，當場逮捕越南籍胡姓竊賊。圖／讀者提供
員警待胡男停等紅燈時，隨即將其機車電源關閉及取下鑰匙，令竊賊措手不及。圖／讀者提供
員警待胡男停等紅燈時，隨即將其機車電源關閉及取下鑰匙，令竊賊措手不及。圖／讀者提供
「下車！」員警喝令，胡男一臉驚嚇，經查證為贓車，喝斥他蹲下受逮，後續又在身上起獲安非他命。圖／讀者提供
「下車！」員警喝令，胡男一臉驚嚇，經查證為贓車，喝斥他蹲下受逮，後續又在身上起獲安非他命。圖／讀者提供

贓車 竊盜

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