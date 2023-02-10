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影／另類象棋玩起來 警查公園6人聚賭送辦裁處

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警分局，昨天中午獲報，碧華公園內疑有人聚賭，經派員前往查察，果見現場有6人在公園內玩另類象棋「士九」，連同賭資4萬3900元，一併帶回偵辦，警詢後依社維法裁處。

據了解，吳姓男子（60歲），昨天（9日）中午，邀來5名年逾70歲長者，在新北市三重區碧華公園玩起另類象棋「士九」。警方獲報派員佯裝運動民眾蒐證，趁一行人玩得盡興，眾警一擁而上。

經警表明身分，只見每位賭客氣定神閒，坐在原處一動也不動，當場查扣賭具、賭資4萬3900元，連同吳男等6人，一併帶回偵辦，偵詢時，6人坦承聚賭，警詢後依社維法裁罰。

昨天中午新北市三重警方，在碧華公園查獲6人玩象棋「士九」聚賭，連同賭資4萬3900元帶回偵辦，警詢後依社維法裁處。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午新北市三重警方，在碧華公園查獲6人玩象棋「士九」聚賭，連同賭資4萬3900元帶回偵辦，警詢後依社維法裁處。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午新北市三重警方，在碧華公園查獲6人玩象棋「士九」聚賭，連同賭資4萬3900元帶回偵辦，警詢後依社維法裁處。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午新北市三重警方，在碧華公園查獲6人玩象棋「士九」聚賭，連同賭資4萬3900元帶回偵辦，警詢後依社維法裁處。記者曾伯愷／翻攝

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